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Колишній керівник «Роснафти» намагається повернути яхту з-під санкцій США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Колишній керівник «Роснафти» намагається повернути яхту з-під санкцій США
Яхта Amadea була заарештована у 2022 році
фото: Reuters

США стверджують, що яхта Amadea належить підсанкційному російському мільярдеру Сулейману Керімову

Російський олігарх Едуард Худайнатов заявив, що він є власником яхти Amadea, яка зараз перебуває під санкціями США. Про це пише Reuters.

28 листопада суд США показав надіслані твердження Едуарда Худайнатова про те, що він володіє 106-метровою яхтою Amadea, тому її арешт міністерством юстиції США, яке стверджує, що яхта належить підсанкційному російському мільярдеру Сулейману Керімову, є незаконним.

«Худайнатов завжди був кінцевим бенефіціарним власником... і не підпадає під санкції уряду Сполучених Штатів. Amadea не підлягає конфіскації, оскільки яхта не була і не є похідною від будь-якої незаконної діяльності», – заявили адвокати Худайнатова в позові до федерального суду Манхеттена.

У письмових свідченнях, поданих на Фіджі, де в травні минулого року на підставі ордера США було конфісковано яхту Amadea, йдеться, що Худайнатова використовували як підставного власника яхти, щоб приховати справжнього.

Прокурори США заявили, що Керімов, на якого Міністерство фінансів США у 2014 та 2018 роках наклало санкції за діяльність РФ у Сирії та в Україні, володіє яхтою через низку підставних компаній.

Зазначається, якщо уряд США отримає контроль над Amadea, то яхту, ймовірно, буде продано з аукціону, а кошти від продажу підуть Україні.

Зазначимо, 14 квітня 2022 року яхту Сулеймана Керімова арештували у порту Фіджі. 3 травня Вищий суд Фіджі задовольнив клопотання про конфіскацію Amadea.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вперше в історії унормував реалізацію арештованого майна за кордоном. Це зроблено, зокрема, для продажу яхти Royal Romance Віктора Медведчука.

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Теги: прокурор арешт санкції

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