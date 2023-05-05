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Арешт активів Новинського: олігарх знайшов виправдання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арешт активів Новинського: олігарх знайшов виправдання
Олігарх вважає, що він став жертвою перерозподілу бізнесів, який  зараз відбувається в Україні
фото з відкритих джерел

 Вадим Новинський: «Причиною кримінального переслідування є мої релігійні переконання, моя приналежність до канонічної Української Православної Церкви»

Олігарх Вадим Новинський звинуватив СБУ в рейдерстві та перерозподілу бізнесів в Україні. Про це він заявив на свої офіційній сторінці у відповідь на арешт 230 об’єктів нерухомого майна, що на праві приватної власності належать 23 юридичним особам, підконтрольних олігарху.

«Я стримано спостерігав за всім, що останніми тижнями відбувалося стосовно створених мною бізнесів в Україні. Вбачаючи численні порушення українського законодавства з боку низки державних органів, я розумів, що правильний шлях – це спокійно та послідовно реалізовувати право на справедливість через судові процеси як в Україні, так і в іноземних юрисдикціях…

Проте, активні дії Служби безпеки України в особі тих її співробітників, які перебувають у тилу, займаються відвертим рейдерством та перерозподілом бізнесів в Україні, вимагають моєї публічної реакції», – заявив Новинський.

Проросійський олігарх вважає, що він став жертвою перерозподілу бізнесів, який  зараз відбувається в Україні.  «Я глибоко впевнений, що це не що інше, як реалізація цілеспрямованої стратегії можновладців, яка полягає в тому, щоб забрати та передати всі активи в управління потрібним людям, які збільшують власний добробут через механізми конфіскації та арештів. Маскується це все під боротьбу з «проросійським олігархом» та протидію «пособництву державі-агресору», – зазначив Новинський.

Також олігарх  запевняє, що зазнав несправедливого переслідування через свою релігійні переконання, зокрема, через приналежність до Московської церкви. «Як бачимо, причиною кримінального переслідування є мої релігійні переконання, моя приналежність до канонічної Української Православної Церкви…Арешти раніше пов'язаних з моїм ім'ям активів збіглися у часі з гоніннями проти канонічного Православ'я, спробами відібрати Києво-Печерську та Почаївську Лаври, переслідуванням Священноначальності, захопленнями храмів та кампанією очорнення духовенства. Мене переслідують за мою позицію у питанні віри, грубо зневажаючи конституційне право на свободу віросповідання», – вважає Новинський.

Як повідомлялося, Служба безпеки України ініціювала арешт 230 об’єктів нерухомого майна, що на праві приватної власності належать 23 юридичним особам, підконтрольних олігарху Вадиму Новинському. 

13 квітня СБУ через суд вдалося арештувати майно вартістю 3,5 млрд грн проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору. В Україні фігура Вадима Новинського набула значної політичної ваги у розквіт правління команди Віктора Януковича. У травні 2012-го тодішній президент своїм указом дав українське громадянство олігарху, який досі був громадянином РФ. Вже через рік бізнесмен Новинський став народним депутатом від тодішньої провладної Партії регіонів. Під куполом Верховної Ради політик просидів до початку липня 2022-го, себто усі дев’ять років війни. Лише влітку минулого року він добровільно склав депутатський мандат, бо вирішив «зосередитися на гуманітарних проєктах» та став відомим церковником Московського патріархату. 

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Теги: СБУ бізнес Вадим Новинський арешт партії президент громадянство бізнесмен

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