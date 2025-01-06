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Підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці ставить під загрозу реальний сектор економіки – ICC Ukraine

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці ставить під загрозу реальний сектор економіки – ICC Ukraine

Вирішення проблем Укрзалізниці за рахунок реального сектору економіки це не вихід – експерт про підвищення тарифу на залізничні перевезення

Рішення щодо зміни тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці мають ухвалюватися після обговорення з реальним бізнесом, та всебічного аналізу Мінекономіки та Мінрозвитку щодо впливу на реальний сектор економіки. Про це заявив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов, коментуючи ініціативу монополіста щодо підвищення тарифу на вантажі на 37%.

«Рішення мають бути виваженими. Не можна, вирішуючи проблеми однієї галузі, ставити під загрозу життєдіяльність інших. В «Укрзалізниці» за минулий рік непогані показники. І виникає питання: наскільки обґрунтовані плани збільшення доходів через підвищення тарифів? Можливо, варто розглянути інші способи, наприклад, залучення грантової підтримки чи міжнародного кредитування? Адже реальний сектор економіки, на відміну від «Укрзалізниці», не може розраховувати на фінансову допомогу. Тому наголошую: усі рішення щодо підвищення тарифів мають бути ретельно обдуманими, щоб уникнути негативних наслідків», – підкреслив Щелкунов.

Він нагадав, що перемогу України у війні забезпечує економіка, тож промисловість повинна працювати – на потреби армії, відновлення після руйнувань та забезпечення стабільного притоку валюти та податків. Тож відповідальні міністерства мають всебічно проаналізувати, яким буде вплив від підвищення тарифів на реальний сектор економіки. «Важливо оцінювати наслідки цих рішень для макроекономіки.

Також мають проводитися обговорення – навіть якщо це закриті робочі групи. У цих обговореннях повинні брати участь не лише представники, наприклад, «Укрзалізниці», але й користувачі їхніх послуг, а також – Міністерство розвитку та Міністерство економіки», – резюмував Щелкунов.

Нагадаємо, Укрзалізниця за результатами трох кварталів року отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку, а виторг зріс до 78 млрд грн. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати, через що ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

У свою чергу народний депутат Муса Магомедов заявив, що тарифне питання стане вирішальним іспитом для міністра відновлення Олексія Кулеби: йому доведеться обирати між державною компанією, яка нарощує витрати і хоче підвищення тарифів, та добробутом і розвитком економіки та місцевих громад

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Теги: економіка Мінекономіки Укрзалізниця промисловість перевезення

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Бізнес

Підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці ставить під загрозу реальний сектор економіки – ICC Ukraine
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