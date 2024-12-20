Витрати на оборону і Україну: Financial Times дізналась, як планує діяти Трамп

Financial Times: Трамп хоче досягти 5% цільових витрат НАТО на оборону

Команда обраного президента США Дональда Трампа заявила європейським союзникам щодо НАТО про необхідність збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

«Трамп має намір вимагати від країн НАТО більш ніж удвічі збільшити цільовий показник витрат, який наразі становить 2% і який зараз дотримуються лише 23 із 32 членів альянсу, до 5%», – інформує видання.

За даними одного з джерел, Трамп може погодитися і на збільшення видатків на оборону до 3,5%.

Крім того, зазначає Financial Times, Трамп планує продовжити постачання військової допомоги Україні. «У той час як Трамп, як і раніше, вважає, що Україна ніколи не повинна стати членом НАТО, і хоче негайного припинення війни, обраний президент вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечать досягнення миру за допомогою сили», – наводить Financial Times слова джерел.

Минулого тижня Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що в НАТО йдуть обговорення необхідності зобов'язати країни-члени збільшити витрати на оборону з нинішньої позначки 2% від ВВП до 3%.

За даними видання, конфіденційні переговори з цієї теми розпочалися на початку грудня на зустрічі глав МЗС країн НАТО, проте гарантій успіху ініціативи немає. Три співрозмовники видання уточнили, що планується поставити мету – 2,5% від ВВП – у короткостроковій перспективі, і 3% від ВВП до 2030 року. Нові зобов'язання, як очікується, ухвалять на саміті НАТО в Гаазі, який має відбутися 24-26 червня 2025 року.

Представник німецької влади сказав газеті, що зобов'язання виділяти 3% від ВВП на оборону стане «хорошим знаком для США та обраного президента Дональда Трампа». При цьому США витрачають на оборону 3,4% ВВП.

Однак, зазначало Financial Times, подальше нарощування витрат на оборону може бути серйозною проблемою для економік багатьох країн, включаючи Британію, Францію, ФРН, Італію та Іспанію.

Нагадаємо, Путін хоче зустрічі з Трампом на рівних, під час якої вони розділять світ на сфери впливу. Два самопроголошених геополітичних лідера-альфа-самця зустрінуться наступного року. В одному кутку буде президент Дональд Трамп, який жадає мирної угоди з Україною, яка зробить його схожим на глобального миротворця. В іншому – російський диктатор Володимир Путін, хитрий, маніпулятивний і палко антиамериканський автократ, який сподівається спокусити Трампа створити новий світовий порядок без правил і прав людини.