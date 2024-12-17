У Єгипті запрацювала найбільша на Близькому Сході сонячна електростанція

У провінції Асуан на півдні Єгипту вже функціонує сонячна електростанція Abydos 1

Єгипет працює з компанією AMEA Power з ОАЕ для запуску проєктів з відновлюваної енергетики в провінції Асуан

Влада Єгипту відкрила в провінції Асуан на півдні країни сонячну електростанцію Abydos 1, яка стане найбільшою на Близькому Сході та в Африці. Про це пише Arab News із посиланням на заяву кабміну Єгипту.

«Прем'єр-міністр (Мустафа Мадбулі, – «Главком») відкрив сонячну електростанцію Abydos 1 у пустелі Ком-Омбо», – наголошується в повідомленні.

Потужність сонячної електростанції складе 500 мегават, інвестиції в проєкт склали близько $500 млн.

Електростанція розташувалася на площі 10 тис. кв. м і складається з двох основних трансформаторів, які є найбільшими на Близькому Сході та в Африці.

Проєкт було реалізовано за 1,5 роки, у створенні сонячної електростанції брала участь еміратська компанія AMEA Power. Влада Єгипту планує до 2030 року довести частку відновлюваних джерел енергії до 42%.

Раніше у Китаї запустили в експлуатацію «першу та найбільшу у своєму роді» плавучу сонячну електростанцію. Китайська компанія CHN Energy відзвітувала про підключення до мережі першої партії сонячних панелей у рамках будівництва морської сонячної електростанції потужністю один гігават в районі Кеньлі провінції Шаньдун.