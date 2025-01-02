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Війна в Україні вплинула на кількість пабів у Британії – The Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Війна в Україні вплинула на кількість пабів у Британії – The Guardian
Британці уже не так активно ходять до пабів, як раніше
фото із відкритих джерел

Кількість пабів в Англії та Уельсі вперше впала нижче 39 тис. через економічні проблеми, Covid-19 та війну в Україні 

Понад 400 пабів у Великій Британії назавжди зачинили свої двері цього року на тлі зростання цін і фінансових проблем споживачів. Кількість пабів уперше опустилася нижче 39 тис. Про це пише видання The Guardian.

«Загальна кількість пабів в Англії та Уельсі, включно з тими, що стоять порожні, і тими, що пропонуються в оренду, скоротилася до 38 989, оскільки закриття прискорилося. Деякі з них були перетворені на будинки, офіси та дитячі садки», – йдеться у матеріалі.

Так, за рік 412 пабів було знесено або переобладнано для інших цілей протягом року до грудня цього року. Більшість закриттів припало на першу половину року.

«У середньому щомісяця закривалося понад 34 пабів, що стало найрізкішим скорочення з 2021 року, коли готельний сектор сильно постраждав через пандемію Covid-19 і різке зростання цін на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну», – пише The Guardian.

Найбільшу кількість пабів цього року втратив Лондон. З початку 2020 року понад 2000 пабів закрилися під тиском зростаючих витрат, тоді як споживачі, що борються зі зростанням орендної плати та іпотечних платежів, стали витрачати менше.

Оператори пабів та інші компанії зіткнуться зі збільшенням витрат у квітні, коли набере чинності низка заходів, прийнятих в осінньому бюджеті.

«Багато власників пабів вкрай занепокоєні тим, що це може стати їхнім останнім Різдвом, з огляду на збільшення суми, яку роботодавці повинні будуть платити до фонду національного страхування, підвищення мінімальної заробітної плати і скорочення знижки на ставки для бізнесу з 75% до 40% у 2025 році. Багато пабів просто не зможуть вижити, що зробить ділянки ще більш привабливими для альтернативних інвестицій», – зазначив Алекс Пробін з Altus Group.

Зі свого боку Емма Маккларкін, виконавчий директор Британської асоціації пива і пабів (BBPA), сказала: «Пивоварні та паби вливають мільярди в економіку і підтримують понад мільйон робочих місць, тому їх закриття може мати катастрофічні наслідки як для скарбниці, так і для ринку праці». Вона закликала уряд «швидко провести постійну і значущу реформу ставок для бізнесу».

Нагадаємо, Прага заборонила нічні відвідування пабів, які організовують туристичні агентства. Все тому, що столиця тепер орієнтується на «більш культурних» туристів. 

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Теги: економіка війна соціум алкоголь Велика Британія Лондон

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