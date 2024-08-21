Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення. Асоціація добувників звернулася до прем’єра

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення. Асоціація добувників звернулася до прем’єра
Асоціація добувних підприємств закликала «Укрзалізницю» знизити тариф на перевезення: «вантажі тікають на автодороги»
ілюстративне фото

Асоціація добувників закликала прем’єра не допустити підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення

Можливе підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення матиме вкрай негативні наслідки для добувної промисловості та загалом для обороноздатності України. Тож замість чергового підвищення тарифів, «Укрзалізниця» має вжити невідкладних заходів по скороченню та оптимізації витрат. Про це йдеться у листі Асоціації добувних підприємств (НАДПУ) до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Добувачі та промисловці корисних копалин понесли чи не найбільші втрати через війну: величезна кількість гірничих об’єктів, ГЗК, ГМК опинилися якщо не під окупацією, то під регулярними обстрілами. Біля 40% добувних підприємств припинили свою роботу внаслідок бойових дій. Металургійна промисловість взагалі безповоротно втратила мінімум 40% потужностей», – нагадали в Асоціації.

Там зауважили, що в такій ситуації кожне додаткове фінансове навантаження на підприємства, особливо в частині додаткових логістичних витрат, може мати катастрофічні наслідки.

«Водночас, з відкриттям морських портів, спостерігається відчутне пожвавлення в залізничних вантажоперевезеннях. У І-му півріччі 2024 року «Укрзалізниця» отримала доходи від вантажних перевезень на рівні 43 млрд. грн. (+17% до попереднього року), та +3.1 млрд. грн. прибутку. Неприпустимо замість підвищення ефективності залізничної монополії безконтрольно та безкінечно розширювати базу витрат та роздувати собівартість, систематично заганяючи стратегічне підприємство у збитки», – наголосили у НАДПУ.

У Асоціації наголосили, що рентабельність вантажних перевезень у 2023 становила +27%, а від пасажирських очікується збиток у 20 млрд грн. Але компанія досі немає конкретних планів з оптимізації витрат, підвищення продуктивності праці підприємства та подальшого розвитку вантажної бази.

«Вантажі тікають із залізниці через високі тарифи на автомобільні дороги, і у керівництва існує єдиний план дій на цей випадок – підвищувати тарифи тим вантажам, які поки що залишилися. Але підняття залізничних тарифів зведе нанівець рекордні перевезення сировинних вантажів та залишить «Укрзалізницю» без додаткових надходжень», – кажуть у НАДПУ.

Зараз тарифи «Укрзалізниці» в доларах США в середньому в 1,5 рази вищі за довоєнні часи. Окремі підприємства вже не можуть працювати беззбитково і через це знижують виробничі показники, а отже «Укрзалізниця» недоотримує доходи від перевезень, зауважили в Асоціації. Тим часом у країнах ЄС впроваджуються тарифні стимули, які спрямовані на підтримку перевезень залізницею.

«В Україні запровадження подібних стимулів також могло б стати ефективним інструментом для підтримки вітчизняного бізнесу та зміцнення економіки. Від цього виграє державний бюджет і стабільність національної валюти. Тому закликаємо надати доручення АТ «Укрзалізниця» вжити заходів, що будуть спрямовані на скорочення витрат та зниження тарифів на вантажні перевезення за рахунок збільшення обсягів вантажних перевезень. Ми впевнені, що цей крок сприятиме відновленню економічного потенціалу країни та зміцненню її обороноздатності», – резюмували у НАДПУ.

Нагадаємо, керівник УЗ Євген Лященко заявив, компанія планує чергове підвищення тарифів, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн.

Читайте також: Ексміністр закликав уряд змінити «меганеефективний» менеджмент «Укрзалізниці»
Теги: перевезення промисловість Укрзалізниця бюджет дороги тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зміни про бронювання тепер дозволяють перевізникам відповідати лише двом критеріям критичних підприємств із семи
Уряд спростив бронювання від мобілізації деяких працівників логістичної сфери
30 липня, 15:20
«Укрзалізниця» зараз займає монопольне становище на ринку, але ще є автомобільні перевезення
Високі тарифи «Укрзалізниці» руйнують автошляхи. Експерт пояснив, як це відбувається
30 липня, 14:00
УЗ втрачає від призупинення продажу понад 150 тис. т брухту приблизно на 0,8-1 млрд грн
Аналітики GMK Cente пояснили, які наслідки відмови «Укрзалізниці» продавати брухт
2 серпня, 14:25
«Зміна підходів до тарифоутворення та скасування поділу споживачів за класами напруги могли призвести до серйозних фінансових наслідків для низки підприємств України»
Скасування поділу тарифу на розподіл електрики за класами напруги негативно вплинуло б на бізнес – EBA
9 серпня, 14:22
Минулого року «Укроборонпром» посідав 65 місце у рейтингу
«Укроборонпром» вперше увійшов до 50 найбільших оборонних компаній світу
8 серпня, 10:36
Податок для надбагатих: Італію та Швейцарію чекають радикальні зміни
Податок для надбагатих: Італію та Швейцарію чекають радикальні зміни
10 серпня, 23:30
Зниження тарифу на вантажні перевезення «Укрзалізниці» стане гарним драйвером для економіки – експерт
Зниження тарифу на вантажні перевезення «Укрзалізниці» стане гарним драйвером для економіки – експерт
19 серпня, 12:30
Максимальний обсяг кешбека за програмою «Національний кешбек» на місяць становить 3 тис. грн
«Національний кешбек»: українці отримають компенсацію за купівлю українських товарів
Вчора, 12:49
У розрахунку на душу населення найбільшим донором Євросоюзу була Ірландія
Головні країни-донори та споживачі грошей ЄС: хто найбільше отримує і витрачає
14 серпня, 16:28

Бізнес

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення. Асоціація добувників звернулася до прем’єра
Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення. Асоціація добувників звернулася до прем’єра
У Мінреінтеграції розповіли, як українські підприємці можуть отримати грант для бізнесу
У Мінреінтеграції розповіли, як українські підприємці можуть отримати грант для бізнесу
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через домовленості із «Газпромом»
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через домовленості із «Газпромом»
Підприємці однієї з областей платитимуть менше податків: деталі
Підприємці однієї з областей платитимуть менше податків: деталі
Наразі немає підстав для того, щоб «Укрзалізниця» заходила у збитки – експерт
Наразі немає підстав для того, щоб «Укрзалізниця» заходила у збитки – експерт
ДТЕК інвестував понад 2 млрд грн в модернізацію електромереж для підготовки до зими
ДТЕК інвестував понад 2 млрд грн в модернізацію електромереж для підготовки до зими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
289K
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
101K
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
41K
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
39K
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через домовленості із «Газпромом»
25K
Путін вперше за 16 років приїхав у Беслан та шокував новою заявою
23K
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua