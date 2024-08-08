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«Укроборонпром» вперше увійшов до 50 найбільших оборонних компаній світу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Укроборонпром» вперше увійшов до 50 найбільших оборонних компаній світу
Минулого року «Укроборонпром» посідав 65 місце у рейтингу
фото з відкритих джерел

Зі 100 найбільших оборонних компаній світу саме «Укроборонпром» зростає найшвидше – його виторг за 2023 рік зріс на 72% до $2,207 млрд

Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» посіло 49 сходинку у рейтингу найбільших за виторгом оборонних компаній світу. Про це свідчить рейтинг Defense News.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що минулого року «Укроборонпром» посідав 65 місце у рейтингу. Таким чином, за рік компанія стрибнула одразу на 16 сходинок.

Зі 100 найбільших оборонних компаній світу саме «Укроборонпром» зростає найшвидше – його виторг за 2023 рік зріс на 72% до $2,207 млрд. У першому півріччі 2024 року цей темп зберігся.

48 місце, обігнавши «Укроборонпром», посіла італійська Fincantieri S.p.A. із виторгом $2,23 млрд. На 50 місці знаходиться Turkish Aerospace Industries, виторг якої зріс на 49% за минулий рік і становив $2,206 млрд.

«Ціль усієї української оборонки одна – виробляти якомога більше зброї для Сил оборони, виробляти її якнайшвидше та максимально якісно, адаптуватися та модернізуватися щохвилини, щоб зберегти життя наших воїнів та зробити усіх росіян, які вторглися на нашу землю, хорошими росіянами», – написав Камишін.

Міністр прогнозує, що після перемоги саме оборонна промисловість стане одним із найважливіших експортних напрямків української економіки.

Перше місце у рейтингу посідає американська Lockheed Martin Corporation, яка за минулий рік отримала $67,6 млрд виторгу. Це американська військово-промислова корпорація, що спеціалізується в галузі авіабудування, авіакосмічної техніки, суднобудування, автоматизації поштових служб та аеропортової інфраструктури та логістики., створена  у 1995 році

На другому місці – Aviation Industry Corporation of China, виторг якої за 2023 рік зріс на 45% і становив $44,9 млрд. Aviation Industry Corporation of China – китайська державна компанія, найбільший у країні виробник військової авіатехніки.

Третє місце посідає американська RTX із $40,6 млрд виторгу.  RTX – американська корпорація, що виробляє аерокосмічну та оборонну продукцію, включаючи авіаційні двигуни, аерокосмічну електроніку та ракетні комплекси. Корпорація була утворена у квітні 2020 року.

До десятки найбільших оборонних компаній світу також увійшли Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, BAE Systems, China State Shipbuilding Corporation Limited, China North Industries Group Corporation Limited та L3Harris Technologies. 

Нагадаємо, АТ «Українська оборонна промисловість» підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc – однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень. Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

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Теги: промисловість Укроборонпром Олександр Камишін

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