Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд спростив бронювання від мобілізації деяких працівників логістичної сфери

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Уряд спростив бронювання від мобілізації деяких працівників логістичної сфери
Зміни про бронювання тепер дозволяють перевізникам відповідати лише двом критеріям критичних підприємств із семи
фото з відкритих джерел

Мінінфраструктури внесло зміни до наказу про критерії підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі транспорту

Кабінет міністрів України спростив бронювання від мобілізації для працівників компаній, що займаються перевезеннями. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Уряд і Мінінфраструктури внесли зміни до двох постанов. Зміни до постанови № 76 про бронювання тепер дозволяють перевізникам відповідати лише двом критеріям критичних підприємств із семи (раніше треба було відповідати трьом). Наприклад, достатньо мати відповідну ліцензію та не мати податкової заборгованості.

Також міністерство також внесло зміни до наказу № 303 про критерії підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі транспорту. Серед ключових змін в наказі:

  • розширили перелік підприємств, що можуть подаватись на визнання критичними. Ідеться про перевізників, які виконують нерегулярні перевезення, та автостанції;
  • додали можливість подаватись компаніям, що виконували перевезення не лише у 2022 році, але й тим, хто почав діяльність у 2023 і 2024 роках;
  • скасували необхідність підтверджувати оформлення трудових відносин з працівниками за 180 днів до подачі документів.

Зміни набудуть чинності після реєстрації в Мін'юсту, ймовірно, протягом наступного тижня, 5–11 серпня. Це означає, що подавати пакети документів до міністерства з врахуванням цих змін можна буде лише після того, як оновлений наказ набуде чинності.

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації тепер доступне в «Дії».

До слова, у застосунку «Резерв+» зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа. 

Як відомо, Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Читайте також: Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації
Теги: Міністерство інфраструктури мобілізація бронювання від мобілізації Кабмін перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК
Мінцифри пояснило, чи потрібно заброньованим проходити ВЛК
24 липня, 15:13
Більшість мобілізованих в'язнів нещодавно завершили військові навчання
Попит на мобілізацію серед ув'язнених зменшився: нардеп назвав причину
23 липня, 17:44
Ті, хто не оновив їх вчасно, можуть отримати штрафи, однак їх не розсилатимуть автоматично
Від сьогодні оновлення військово-облікових даних можливе лише онлайн або у ТЦК
17 липня, 10:01
Кого можуть оголосити у розшук після 16 липня: роз'яснення Міноборони
Кого можуть оголосити у розшук після 16 липня: роз'яснення Міноборони
16 липня, 04:07
16 липня 2024 року спливає 60-денний термін, відведений на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів
15 липня, 22:08
Пошук чи є штраф можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям
Штраф від ТЦК: як дізнатися про наявність відкритого провадження
11 липня, 22:15
Заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов
Уряд звільнив з посади заступника міністра юстиції Орлова
9 липня, 15:20
Польща боїться, що чоловіки–призивного віку через мобілізацію повернуться в Україну
Польща побоюється втратити українських працівників через закон про мобілізацію
9 липня, 13:06
Міноборони хоче, щоб «Резерв+» став справжньою цифровою альтернативою ТЦК
Деякі українці отримають автоматичну відстрочку без потреби йти в ТЦК: перелік
5 липня, 21:10

Політика

Переговори з РФ: Банкова відповіла на закиди Кремля
Переговори з РФ: Банкова відповіла на закиди Кремля
Зеленський доручив уряду прискоритись із допомогою у побудові укриттів
Зеленський доручив уряду прискоритись із допомогою у побудові укриттів
Названо 10 політиків, які найбільше витрачаються на свою рекламу у Facebook
Названо 10 політиків, які найбільше витрачаються на свою рекламу у Facebook
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільно знаменника не прийшли
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільно знаменника не прийшли
Уряд спростив бронювання від мобілізації деяких працівників логістичної сфери
Уряд спростив бронювання від мобілізації деяких працівників логістичної сфери
Переговори з Росією: МЗС вказало на два важливі фактори
Переговори з Росією: МЗС вказало на два важливі фактори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільно знаменника не прийшли
28K
Повернення зі Швеції додому: українські біженці змінили свою думку
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
16K
Боротьба за мінеральні ресурси. Китай знайшов спосіб, як втерти носа США
9050
Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують
8010
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Сьогодні, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Вчора, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua