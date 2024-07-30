Уряд спростив бронювання від мобілізації деяких працівників логістичної сфери

Зміни про бронювання тепер дозволяють перевізникам відповідати лише двом критеріям критичних підприємств із семи

Мінінфраструктури внесло зміни до наказу про критерії підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі транспорту

Кабінет міністрів України спростив бронювання від мобілізації для працівників компаній, що займаються перевезеннями. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Уряд і Мінінфраструктури внесли зміни до двох постанов. Зміни до постанови № 76 про бронювання тепер дозволяють перевізникам відповідати лише двом критеріям критичних підприємств із семи (раніше треба було відповідати трьом). Наприклад, достатньо мати відповідну ліцензію та не мати податкової заборгованості.

Також міністерство також внесло зміни до наказу № 303 про критерії підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі транспорту. Серед ключових змін в наказі:

розширили перелік підприємств, що можуть подаватись на визнання критичними. Ідеться про перевізників, які виконують нерегулярні перевезення, та автостанції;

додали можливість подаватись компаніям, що виконували перевезення не лише у 2022 році, але й тим, хто почав діяльність у 2023 і 2024 роках;

скасували необхідність підтверджувати оформлення трудових відносин з працівниками за 180 днів до подачі документів.

Зміни набудуть чинності після реєстрації в Мін'юсту, ймовірно, протягом наступного тижня, 5–11 серпня. Це означає, що подавати пакети документів до міністерства з врахуванням цих змін можна буде лише після того, як оновлений наказ набуде чинності.

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації тепер доступне в «Дії».

До слова, у застосунку «Резерв+» зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Як відомо, Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.