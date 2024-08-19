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Зниження тарифу на вантажні перевезення «Укрзалізниці» стане гарним драйвером для економіки – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Зниження тарифу на вантажні перевезення «Укрзалізниці» стане гарним драйвером для економіки – експерт
фото: depositphotos.com

Зниження тарифу на вантажні перевезення дозволить «Укрзалізниці» конкурувати з автомобільним ринком – економіст

В умовах війни потрібно шукати нові стимули та мотиватори для розвитку бізнесу та економіки. Одним з таких драйверів може стати зниження тарифів на вантажні залізничні перевезення. Про це розповів керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський.

«В умовах війни, якщо макроекономічні є передумови для пом’якшення або зміни тарифної політики на залізничні вантажні перевезення, то треба це робити. Як не парадоксально звучить, але в умовах війни треба шукати стимули та мотиватори для працюючого бізнесу», – наголосив експерт.

Він пояснив: державні монополії можуть працювати тільки у випадку, якщо працює бізнес, адже без нього ці компанії теж отримають збитки. Водночас, монополії від зниження тарифів теж отримують значні бонуси – зокрема, розширення клієнтської бази.

«Для них це масштабування, збільшення клієнтської бази, диверсифікація ризиків та конкуренція з іншими. «Укрзалізниці», наприклад – з автомобільним ринком та іншими перевезеннями. Тому, коли збільшується вантажопотік, а експорт досягає певних показників, то це дає підстави для зниження тарифів», – переконаний Забловський.

Експерт також нагадав, що прецеденти вже є, і вони були успішними, тому можна заходити у консультації з іншими учасниками ринку, і створити кращі умови для ринку.

«Іноді, яке не парадоксально, держава має знаходити можливі інструменти, можливості та механізми для того, щоб стимулювати внутрішній попит, вантажоперевезення та експортну діяльність. Мова не йде про пряму підтримку окремих підприємств чи галузей. Мова про те, щоб такими, іноді здавалося б, неординарними заходами показувати зелене світло – що ми можемо створювати моделі працюючої економіки навіть в умовах війни, коли дуже багато шоків, викликів і стресу для бізнесу», – резюмував експерт.

Нагадаємо, за перше півріччя «Укрзалізниця» прозвітувала про рекордні обсяги перевезень та про отримання 3,1 млрд грн прибутку. Але керівник УЗ Євген Лященко заявив, що на кінець року компанія планує збиток у розмірі 2,7 млрд грн, тож необхідно у черговий раз підвищити тарифи на перевезення.

У свою чергу Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) заявив, що підвищення залізничних вантажних тарифів матиме вкрай негативний вплив на промисловість та знизить експортні надходження. До того ж, постійні збитки «Укрзалізниці» генерують не перевезення вантажів, а значні та постійно зростаючі витрати компанії, а також кричуща некомпетентність її менеджменту компанії.

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Теги: Україна перевезення промисловість бізнес Укрзалізниця тарифи експорт

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