Податок для надбагатих: Італію та Швейцарію чекають радикальні зміни

Італія вдвічі збільшує «фіксований податок» для мільярдерів і засуджує податкові гавані, а Швейцарія планує витритати податки взяті з багатіїв на екологію

На початку липня Кабінет міністрів прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні затвердив подвоєння податків на закордонні доходи. Швейцарія також задумується над схожим сценарієм. Про це пише Reuters.

Уряд Італії схвалив захід, який подвоює до 200 тис. євро ($218 220) на рік «фіксований податок», що застосовується до доходів, отриманих за кордоном заможними особами, які «перенесли» своє податкове місце проживання країни.

Рішення італійського уряду стало ударом для значної кількості експатів, що прагнуть уникнути вищих податків у європейських країнах. Потрібно розуміти, що до цього Італія була популярною для проживання серед товстосумів.

Як зазначають журналісти, сприятливий податковий режим для нових багатих жителів був запроваджений лівоцентристським урядом у 2017 році з метою заманити багатіїв для стимулювання млявої економіки Італії.

За словами міністра економіки Джанкарло Джорджетті, Італія тепер проти ідеї конкурувати з країнами, щоб надавати «податкові пільги» багатим.

«Як ми говорили на зустрічах G20 і G7, ми проти конкуренції з іншими країнами за створення податкових гаваней для людей або компаній. Така країна, як Італія, з обмеженими фіскальними можливостями, може тільки програти таку конкуренцію», – сказав він.

Ситуація у Швейцарії

Багаті жителі Швейцарії стикаються зі значними змінами на горизонті, оскільки пропозиції щодо різкого підвищення податків можуть вигнати їх з країни. Саме у цій країні проживає 22 із 500 найбагатших людей в усьому світі.

Поки що уряд Швейцарії лише роздумує над тим, яким буде підвищення податків. Швейцарська влада має декілька ідей для використання отриманих коштів.

Як пише The Pinnacle Gazette, на початку цього року, коли молодіжне крило Соціал-демократичної партії (JUSO) оприлюднило плани запровадити значний 50% податок на спадщину на маєтки, вартість яких перевищує 50 мільйонів швейцарських франків (близько $56 млн). Їх мета – зібрати майже 6 мільярдів швейцарських франків щорічно, які будуть виділені на екологічні проекти.