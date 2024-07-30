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Високі тарифи «Укрзалізниці» руйнують автошляхи. Експерт пояснив, як це відбувається

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Високі тарифи «Укрзалізниці» руйнують автошляхи. Експерт пояснив, як це відбувається
«Укрзалізниця» зараз займає монопольне становище на ринку, але ще є автомобільні перевезення
фото з відкритих джерел

«Як тільки збільшується тарифне навантаження Залізниці, бізнес переходить на автоперевезення», – глава ICC Ukraine

Через високі тарифи на вантажні перевезення «Укрзалізниця» втрачає клієнтів, адже вони переходять на більш доступні автомобільні перевезення. Вони ж, у свою чергу, руйнують українські дороги, у будівництво яких ми вклали дуже багато грошей та сил. Про це заявив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов, коментуючи ініціативу УЗ гармонізувати тарифи на вантажні перевезення, що призведе до їх чергового підвищення.

«Укрзалізниця» зараз займає монопольне становище на ринку, але ще є автомобільні перевезення. І як тільки збільшується тарифне навантаження на залізницю, ті вантажі, які в змозі, а це перш за все зерно, – переходить на автоперевезення. З одного боку – УЗ втрачає замовника, і надходжень стає менше. З іншого боку – збільшується навантаження на автомагістралі. Всі ми знаємо, скільки зусиль було докладено, щоб відновлювати дороги. Але якщо ми їх будемо використовувати з максимальним навантаженням, то що буде з тими дорогами?» – пояснив Щелкунов.

Водночас, він зауважив: завдяки відкриттю морських портів та організації роботи пунктів перетину, товарообіг пожвавився, що дало змогу УЗ отримати значні кошти та збільшити надходження до державного бюджету. Водночас, підвищення тарифів дуже негативно вплине на конкурентоспроможність українських виробників, тож такі рішення мають бути всесторонньо обгрунтовані.

«Рішення слід приймати дуже виважено, після спілкування з бізнесом. Будь-яке навантаження на експортні галузі – це збільшення собівартості їх продукції. Це ризик стати неконкурентоспроможним на міжнародних ринках. Як результат – зменшення експорту, доходів українських підприємств та податкових відрахувань. Тому має бути чіткий розрахунок – щоб прибуток одного напрямку не призвів до втрат по інших позиціях. Слід зустрічатися, слухати аргументи один одного, і ухвалювати рішення з погляду державних макроекономічних показників», – резюмував Щелкунов.

Раніше директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк також заявив, що експортні вантажопотоки фактично досягли довоєнного рівня, тож зараз «Укрзалізниця» може не тільки нарощувати обсяги перевезень, а й конкурувати з ринком автоперевезень, якщо знизить тарифи на перевезення вантажів.

Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес будівництво перевезення

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