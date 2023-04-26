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Pin-Up Foundation запустив гуманітарний проєкт Line-Up

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Pin-Up Foundation запустив гуманітарний проєкт Line-Up
Проєкт LINE-UP покликаний надати людям відчуття підтримки, підвищити їх моральний дух та сприяти зміцненню єдності нації
фото з відкритих джерел

Перші поїзди волонтерів відбулися до Куп’янського району Харківської області

Благодійний фонд Pin-Up Foundation, який з минулого року допомагає постраждалим від воєнних дій українцям, почав реалізацію власного проєкту – Line-Up. Команда волонтерів розвозитиме гуманітарну допомогу в прифронтові райони України.

До команди Pin-Up Foundation почастішали запити від місцевих громад прифронтових територій України на допомогу із забезпечення мешканців життєво-важливою продукцією. Для швидкого покриття ургентних потреб українців команда Фонду створила оперативний проєкт Line-Up, до складу якого увійшли досвідчені волонтери. Вони закуповують необхідні товари, вибудовують найбезпечніший маршрут і розвозять гуманітарну допомогу по прифронтових громадах. Pin-Up Foundation допомагає українцям харчовими продуктами, гігієнічними товарами, медикаментами. За потреби Фонд задовольняє технічні потреби громад (генератори, старлінки, акумулятори). Проєкт Line-Up покликаний надати людям відчуття підтримки, підвищити їх моральний дух та сприяти зміцненню єдності нації.

Перші поїзди волонтерів відбулися до Куп’янського району Харківської області у с.Курилівка, с.Новоосинове, с.Глушівка, с.Кругляківка, с.Сенькове, с.Синиха, с.Біле, с.Лісна стінка. Команда волонтерів Pin-Up Foundation доставила мешканцям сіл побутові, дитячі та медичні набори.

«Ми часто отримуємо запити від волонтерів, місцевих адміністрацій та просто українців, які мешкають на прифронтових територіях України. Тому запускаємо проєкт Line-Up і покладаємо на нього великі надії. Ми прагнемо охопити якомога більшу кількість українців і забезпечити їх необхідними товарами. Сподіваємося, що наша команда зможе задовольнити всі найгостріші потреби українців», – прокоментувала президентка Pin-Up Foundation Марина Ільїна.

Волонтери Фонду ведуть регулярну фіксацію своїх активностей у рамках проєкту. Спостерігати за реалізацією Line-Up можна на сторінці Pin-Up Foundation в Instagram.

Благодійний фонд Pin-Up Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми Pin-Up Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

Теги: Харківщина благодійність волонтер

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