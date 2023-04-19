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СБУ викрила екснардепа, який допомагав окупантам на Харківщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила екснардепа, який допомагав окупантам на Харківщині
Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора
фото: СБУ

Зловмисник власноруч роздавав агітаційні листівки мешканцям Харківського району та намагався переконати їх у «правильності» дій Кремля

Служба безпеки України викрила ще одного ворожого поплічника у результаті комплексних заходів у Харківській області. Ним виявився колишній народний депутат України третього скликання від забороненої Комуністичної партії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні проти нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник власноруч роздавав проросійські агітаційні листівки мешканцям Харківського району та намагався переконати їх у «правильності» дій Кремля.

Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру особистому раднику терориста Стрєлкова.

Теги: СБУ війна росія депутат Харківщина

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