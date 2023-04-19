СБУ викрила екснардепа, який допомагав окупантам на Харківщині

Зловмисник власноруч роздавав агітаційні листівки мешканцям Харківського району та намагався переконати їх у «правильності» дій Кремля

Служба безпеки України викрила ще одного ворожого поплічника у результаті комплексних заходів у Харківській області. Ним виявився колишній народний депутат України третього скликання від забороненої Комуністичної партії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні проти нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник власноруч роздавав проросійські агітаційні листівки мешканцям Харківського району та намагався переконати їх у «правильності» дій Кремля.

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Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру особистому раднику терориста Стрєлкова.