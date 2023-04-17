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Окупанти обстріляли прикордоння Харківщини

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли прикордоння Харківщини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, сталися пожежі

Минулої доби, 16 квітня, російська армія продовжувала обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, сталися пожежі. За словами Синєгубова, у селі Курилівка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння.

Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл села Першотравневе Ізюмського району. Постраждалих немає, зауважив очільник ОВА.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли дачні будинки в Запорізькій області.

Нагадаємо, Слов'янськ Донецької області 14 квітня потрапив під потужний російський обстріл. Серед жертв – дворічна дитина.

Унаслідок удару пошкоджено п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський центр і 12 автомобілів.

Як відомо, у Слов'янську завершилися рятувальні роботи: 15 людей загинули, 24 поранені.

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Теги: обстріл Олег Синєгубов Харківщина

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