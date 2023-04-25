Ракетний удар по Куп’янську: є загибла, десяток поранених

Під завалами ще перебувають люди

Внаслідок ракетного удару по Куп’янську на Харківщині загинула жінка – працівниця музею. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати!», – йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Під завалами ще є люди.

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Ліквідація наслідків обстрілу триває. Залучені всі необхідні служби.

Нагадаємо, 30 квітня росіяни вдарили по Запоріжжю. Тоді загинула родина.

До слова, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.