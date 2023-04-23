Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стівен Кінг пропонує Ілону Маску передати у фонд Притули гроші за його синю галочку у Twitter

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стівен Кінг пропонує Ілону Маску передати у фонд Притули гроші за його синю галочку у Twitter
Американський письменник Стівен Кінг
фото: Twitter / Стівен Кінг

Відомий автор вкотре продемонстрував підтримку українського народу

Американський письменник Стівен Кінг запропонував власнику соціальної мережі Twitter Ілону Маску перерахувати гроші, які витрачаються на синю галочку верифікації його сторінки письменника, у благодійний фонд Сергія Притули. Про це автор написав у своєму Twitter.

«Я думаю, що Маску слід віддати мою синю галочку на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні. Це лише вісім доларів, тож, можливо, Маск міг би додати трохи більше», – запропонував пиьсменник.

Напередодні, 20 квітня, Twitter почав видаляти сині галочки верифікації з акаунтів користувачів, які не підписалися на платну послугу Twitter Blue. Однак Кінг тоді повідомив, що в його обліковому записі чомусь зазначено, що він має цю платну підписку, хоча письменник особисто не платив за неї.

Twitter Blue дозволяє користувачам соцмережі за щомісячну плату отримувати розширені можливості, як-от функцію редагування дописів або синю галочку – знак верифікації акаунта. Ціна послуги – від восьми доларів на місяць або 84 доларів на рік у доступних країнах.

На зауваження Кінга, що той чомусь має підписку на Twitter Blue, Ілон Маск відповів: «Прошу, намасте». Згодом він пояснив,  що особисто оплачує підписки на послугу деяким знаменитостям, щоб зберегти їхні галочки, наприклад Леброну Джеймсу та Стівену Кінгу.

Нагадаємо, що раніше Стівен Кінг емоційно прокоментував приїзд Байдена в Київ.

Раніше письменник від імені всього світу закликав Путіна забратися з України. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. «Світ – Росії: Забирайся з України. Це не твоя країна», – написав він. Також письменник, не підбираючи слів, підтримав дії ЗСУ на Сході та Півдні України. Про це він написав у своєму твітері. «Українці сьогодні надирають дупу. Слава Україні!» – йдеться у дописі.

Читайте також: Легендарний Стівен Кінг повідомив важливу новину у кепці з надписом «Україна»
Теги: Ілон Маск благодійність письменник Стівен Кінг

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Домовленості із Путіним нічого не варті
Угода з Росією? Вона може принести лише катастрофу
20 квiтня, 13:19
Ілон Маск анонсував запуск чат-боту, який «не знищуватиме людей»
Ілон Маск анонсував запуск чат-боту, який «не знищуватиме людей»
18 квiтня, 08:42
Кияни будуть звикати до нових назв вулиць та провулків
Вулиці Рейгана, Черчилля та Орвела: які нові перейменування готує столична влада
14 квiтня, 07:08

Соціум

Стівен Кінг пропонує Ілону Маску передати у фонд Притули гроші за його синю галочку у Twitter
Стівен Кінг пропонує Ілону Маску передати у фонд Притули гроші за його синю галочку у Twitter
У російському Бєлгороді знову гучна «бавовна» (відео)
У російському Бєлгороді знову гучна «бавовна» (відео)
Російський політолог зганьбився через фото сина Пєскова
Російський політолог зганьбився через фото сина Пєскова
Російська співачка «воскресила» на концерті путініста Кобзона
Російська співачка «воскресила» на концерті путініста Кобзона
Від чого п’яніє Путін: колишній політтехнолог Кремля розповів про уподобання диктатора
Від чого п’яніє Путін: колишній політтехнолог Кремля розповів про уподобання диктатора
До Берліна на кілька годин прилетів російський урядовий літак – ЗМІ
До Берліна на кілька годин прилетів російський урядовий літак – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Окупант розповів про захоплення танка Leopard (перехоплення)
25K
Посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік
18K
На цьогорічному Євробаченні спалахнув скандал через українську співачку
16K
Московські попи побили військового у Хмельницькому. Історія отримала несподіване продовження
9993
Від чого п’яніє Путін: колишній політтехнолог Кремля розповів про уподобання диктатора
8776
Скандал довкола заяви китайського посла набирає обертів, Латвія та Литва вимагають пояснень

Новини

Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
Вчора, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту