Стівен Кінг пропонує Ілону Маску передати у фонд Притули гроші за його синю галочку у Twitter
Відомий автор вкотре продемонстрував підтримку українського народу
Американський письменник Стівен Кінг запропонував власнику соціальної мережі Twitter Ілону Маску перерахувати гроші, які витрачаються на синю галочку верифікації його сторінки письменника, у благодійний фонд Сергія Притули. Про це автор написав у своєму Twitter.
«Я думаю, що Маску слід віддати мою синю галочку на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні. Це лише вісім доларів, тож, можливо, Маск міг би додати трохи більше», – запропонував пиьсменник.
I think Mr. Musk should give my blue check to charity. I recommend the Prytula Foundation, which provides lifesaving services in Ukraine. It's only $8, so perhaps Mr. Musk could add a bit more.— Stephen King (@StephenKing) April 22, 2023
Напередодні, 20 квітня, Twitter почав видаляти сині галочки верифікації з акаунтів користувачів, які не підписалися на платну послугу Twitter Blue. Однак Кінг тоді повідомив, що в його обліковому записі чомусь зазначено, що він має цю платну підписку, хоча письменник особисто не платив за неї.
Twitter Blue дозволяє користувачам соцмережі за щомісячну плату отримувати розширені можливості, як-от функцію редагування дописів або синю галочку – знак верифікації акаунта. Ціна послуги – від восьми доларів на місяць або 84 доларів на рік у доступних країнах.
На зауваження Кінга, що той чомусь має підписку на Twitter Blue, Ілон Маск відповів: «Прошу, намасте». Згодом він пояснив, що особисто оплачує підписки на послугу деяким знаменитостям, щоб зберегти їхні галочки, наприклад Леброну Джеймсу та Стівену Кінгу.
Нагадаємо, що раніше Стівен Кінг емоційно прокоментував приїзд Байдена в Київ.
Раніше письменник від імені всього світу закликав Путіна забратися з України. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. «Світ – Росії: Забирайся з України. Це не твоя країна», – написав він. Також письменник, не підбираючи слів, підтримав дії ЗСУ на Сході та Півдні України. Про це він написав у своєму твітері. «Українці сьогодні надирають дупу. Слава Україні!» – йдеться у дописі.
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