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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 16 квітня

Уляна Воліковська
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 16 квітня
Окупанти продовжують руйнувати житлові будинки та вбивати людей
фото: Уніан

Вороги продовжують рясно поливати Україну ракетами

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

Вночі — авіаудар, м.Семенівка Новгород-Сіверський район. Пошкоджені приміщення підприємства. Без жертв. Сумщина: вночі росіяни здійснили авіаудар по околиці смт Свеса Свеської громади. Внаслідок удару було пошкоджено приміщення комунальної установи, дві людини отримали тілесні ушкодженя. Також ударом пошкоджені два адмінприміщення. Дані щодо наслідків уточнюються.

Запорізька область ​

За минулу добу ворог здійснив 101 обстріл по 19 населених пунктах. Знову атакував прифронтові Гуляйполе та Оріхів. Крім того, ворог здійснив масовану атаку вночі. У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч. В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону та підприємство. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. Фахівці невідкладно розпочали свою роботу.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори. На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового. Внаслідок обстрілів с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено два приватних житлових будинки, автомобіль та трактор. Луганщина: артилерійських обстрілів протягом минулої доби з боку росіян зазнали Стельмахівка, Невське та Білогорівка.

Донеччина

2 загиблих, 7 поранених цивільних за добу. Ворог здійснив авіаудари, обстрілював населені пункти з РСЗВ «Ураган», «Град», артилерії, мінометів. Обстріляли: Авдіївку, Залізне, Костянтинівку, Курахове, Торецьк, смт Велика Новосілка, смт Очеретине, с. Новокалинове, с. Новоселівка перша, с. Олександропіль, с. Предтечине Пошкоджено 14 житлових будинків, з них 5 – багатоповерхівки, 4 торговельних павільйони, аптека, гараж, приміщення ТЦ «Меркурій», місцеві ЛЕП, адмінбудівля санепідемстанції.

Миколаївщина

Сьогодні вночі ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Попередньо зенітно-ракетними системами С-300. В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство. У місті Снігурівка в наслідок сьогоднішнього нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією, — без постраждалих. Вчора зранку ворог здійснив обстріл населеного пункту Горохівської громади. Пошкоджено будівлю дитячого садку та клубу. Без постраждалих.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 70 обстрілів, випустивши 419 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію школи та державної установи виконання покарань у Херсоні. Через російську агресію дві людини загинули, ще двоє дістали поранення. російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону міста Херсон. Ворожі снаряди поцілили в територію біля освітнього закладу. Цей російський обстріл обірвав життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки. У Петропавлівці Новоолександрівської громади. 18-річний хлопець знайшов невідомий ручний гранатомет та приніс його додому, внаслідок чого дістав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Пораненого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу. З деокупованої території області евакуйовано 61 особу.

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Теги: окупанти війна Харківщина Миколаївщина агресія росія Україна Донеччина Запоріжжя Херсонщина

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