Ракетна атака на Харківщину та успіхи ЗСУ на Херсонщині: головне за ніч

Окупанти вкотре тероризували Харківщину, в області зафіксовано приблизно п’ять ворожих «прильотів»

Росіяни знову гатили ракетами по Харкову та області. Попередньо, зафіксовано щонайменше п’ять влучань. У Харкові ворог поцілив в об‘єкт цивільної інфраструктури. Водночас аналітики ISW отримали текстові підтвердження та фотодокази того, що українські військові контролюють територію на східному березі Дніпра на Херсонщині. Тим часом Мінкульт створив комісію для перевірки використання об'єктів Почаївської лаври представниками Української православної церкви московського патріархату. Між тим, у російському Бєлгороді знову лунала гучна «бавовна». «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 23 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Ракетні удари по Харківщині

Ввечері 22 квітня окупанти вкотре гатили ракетами по Харкову та області. Попередньо, зафіксовано щонайменше п’ять влучань у місті та області.

Одна з ворожих ракет поцілила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. Також є влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури у Харкові, де внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Крім того, удари зафіксовано по Слобідському й Основʼянському та Новобаварскому районах. В усіх випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти.

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Просування ЗСУ на Херсонщині

Українські захисники зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що отримали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона).

Крім того, окупанти можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка, розташовані менш ніж за пів кілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту, а також уже не контролюють деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона.

Комісія для перевірки Почаївської лаври

Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка здійснить ревізію використання об'єктів Почаївської лаври представниками Української православної церкви московського патріархату.

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«Бавовна» в Бєлгороді

Ввечері 22 квітня в російському місті Бєлгород знову прогриміли звуки вибухів. Росіяни стверджують, ніби в місті спрацювала система протиповітряної оборони.

ЄС хоче заборонити транзит низки товарів через РФ

Європейський союз планує запропонувати заборону на транзит низки товарів через Росію в межах 11-го пакету санкцій, який зараз готується в Брюсселі. Про це повідомляє Bloomberg.

Обмеження стосуватимуться численних технологій та інших товарів, зокрема й кількох типів транспортних засобів. Крім того новий пакет санкцій може стосуватися танкерів та суден, які не включають навігаційні системи, що дозволяють відстежувати їх переміщення. Основна увага в пакеті, який розробляє Єврокомісія, приділятиметься тому, щоб закрити лазівки вже наявних обмежень, зокрема, компаніями з третіх країн.