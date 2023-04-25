Удар РФ по Куп’янську: рятувальники знайшли тіла двох загиблих жінок

Унаслідок російського обстрілу 10 осіб отримали поранення, 4 з них були госпіталізовані

25 квітня під час розбору завалів у будівлі краєзнавчого музею в Куп'янську рятувальники вилучили тіла двох загиблих жінок. Про це повідомляє ДСНС України.

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Рятувальники розбирають завали фото: ДСНС

25 квітня після того, як ворог завдав ракетного удару по будівлі краєзнавчого музею у місті Куп’янську, рятувальники на місці події проводили аварійно-рятувальні роботи. Загалом з-під уламків зруйнованої будівлі підрозділи ДСНС вилучили тіла двох загиблих жінок. Також 10 осіб отримали поранення, 4 з них були госпіталізовані.

Наслідки російського удару по Куп'янську фото: ДСНС

Пошукові роботи та розбір завалів завершені. Від ДСНС було залучено 16 рятувальників та 3 одиниці техніки.

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Нагадаємо, що 25 квітня російські загарбники обстріляли центр Куп‘янська на Харківщині з ракет С-300.

Триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.