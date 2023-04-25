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Удар РФ по Куп’янську: рятувальники знайшли тіла двох загиблих жінок

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Удар РФ по Куп’янську: рятувальники знайшли тіла двох загиблих жінок
У Куп'янську збільшилася кількість жертв
фото: ДСНС

Унаслідок російського обстрілу 10 осіб отримали поранення, 4 з них були госпіталізовані

25 квітня під час розбору завалів у будівлі краєзнавчого музею в Куп'янську рятувальники вилучили тіла двох загиблих жінок. Про це повідомляє ДСНС України. 

Рятувальники розбирають завали
Рятувальники розбирають завали
фото: ДСНС

25 квітня після того, як ворог завдав ракетного удару по будівлі краєзнавчого музею у місті Куп’янську, рятувальники на місці події проводили аварійно-рятувальні роботи. Загалом з-під уламків зруйнованої будівлі підрозділи ДСНС вилучили тіла двох загиблих жінок. Також 10 осіб отримали поранення, 4 з них були госпіталізовані.

Удар РФ по Куп’янську: рятувальники знайшли тіла двох загиблих жінок фото 1
Наслідки російського удару по Куп'янську
Наслідки російського удару по Куп'янську
фото: ДСНС

Пошукові роботи та розбір завалів завершені. Від ДСНС було залучено 16 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, що 25 квітня російські загарбники обстріляли центр Куп‘янська на Харківщині з ракет С-300

Триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

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Теги: окупанти обстріл Харківщина рятувальники Куп'янськ

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