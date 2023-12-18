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Кіберзлочинець тижнями зухвало цькував мера Парижа у Інтернеті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кіберзлочинець тижнями зухвало цькував мера Парижа у Інтернеті
Мер Парижа Анн Ідальго потерпала від травлі у інтернеті
фото: Journal du Dimanche

Французу загрожує позбавлення волі на строк до трьох років за погрози меру Парижа

Французькі правоохоронці затримали 20-річного молодика, який тижнями зухвало цькував мера Парижа Анн Ідальго в Інтернеті. Про це пише газета Journal du Dimanche. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, також йому можуть призначити штраф у розмірі до €30 тис.

«Особу молодика, який переховувався під псевдонімом Penochet@75surCent, встановили слідчі відділу по боротьбі зі кіберзлочинами,  і затримали в четвер, 14 грудня, а потім помістили під варту», – йдеться у повідомленні.  

За даними видання, зловмисник проживає у Парижі та працює програмістом. З червня по вересень він виступав проти голови міста в соціальній мережі Twitter (X). Чоловік звинувачується у неодноразових закликах до ненависті чи насильства у зв'язку з походженням, загрозами смерті та публічними образами. Погрози смерті, расистські образиі заклики до вбивства, знервували очільницю столиці настільки, що  вона два тижні тому оголосила, що покидає соціальну мережу X.

Видання також зазначає, що кіберзлочинець просить вибачення за свої дописи, але про реакцію на це самої Анн Ідальго  нічого не відомо. 

 До слова, у Франції співробітниками поліції був затриманий відомий письменник Фредерік Бегбедер. Юстиція не надавала додаткової інформації за фактом затримання письменника. Але, за словами представника органів, справа не пов'язана з наркотиками. Інші подробиці затримання чоловіка наводити не стали.

Потім з'явилася інформація, що Фредерік проходить у справі про зґвалтування і вже ув'язнений у поліцейській дільниці. Як повідомило джерело в поліції, за фактом зґвалтування розпочато попереднє розслідування.

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Теги: штраф розслідування чоловік письменник зґвалтування погрози

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