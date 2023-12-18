Кіберзлочинець тижнями зухвало цькував мера Парижа у Інтернеті

Французу загрожує позбавлення волі на строк до трьох років за погрози меру Парижа

Французькі правоохоронці затримали 20-річного молодика, який тижнями зухвало цькував мера Парижа Анн Ідальго в Інтернеті. Про це пише газета Journal du Dimanche. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, також йому можуть призначити штраф у розмірі до €30 тис.

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«Особу молодика, який переховувався під псевдонімом Penochet@75surCent, встановили слідчі відділу по боротьбі зі кіберзлочинами, і затримали в четвер, 14 грудня, а потім помістили під варту», – йдеться у повідомленні.

За даними видання, зловмисник проживає у Парижі та працює програмістом. З червня по вересень він виступав проти голови міста в соціальній мережі Twitter (X). Чоловік звинувачується у неодноразових закликах до ненависті чи насильства у зв'язку з походженням, загрозами смерті та публічними образами. Погрози смерті, расистські образиі заклики до вбивства, знервували очільницю столиці настільки, що вона два тижні тому оголосила, що покидає соціальну мережу X.

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Видання також зазначає, що кіберзлочинець просить вибачення за свої дописи, але про реакцію на це самої Анн Ідальго нічого не відомо.

До слова, у Франції співробітниками поліції був затриманий відомий письменник Фредерік Бегбедер. Юстиція не надавала додаткової інформації за фактом затримання письменника. Але, за словами представника органів, справа не пов'язана з наркотиками. Інші подробиці затримання чоловіка наводити не стали.

Потім з'явилася інформація, що Фредерік проходить у справі про зґвалтування і вже ув'язнений у поліцейській дільниці. Як повідомило джерело в поліції, за фактом зґвалтування розпочато попереднє розслідування.