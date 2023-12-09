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Рада підтримала штрафи за порушення комендантської години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Рада підтримала штрафи за порушення комендантської години
Законопроєкт № 10195 передбачає штраф в розмірі від 8 500 до 17 000 грн
фото: Нацполіція

У першому читанні за законопроєкт проголосували 233 депутати

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. «За» проголосували 233 депутати. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт № 10195 передбачає штраф за порушення комендантської години в розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 8 500 до 17 000 гривень. Якщо протягом року буде повторне порушення, сума штрафу буду вдвічі більшою

Ще суворіше покарання передбачено для бізнесу. За порушення комендантської години підприємцю доведеться викласти від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 000 до 102 000 гривень. При повторному порушенні штраф також зросте вдвічі.

Нагадаємо, що влада Сумської області змінила час комендантської години. Із 9 листопада жителям заборонено залишати свої будинки з 23:00 до 5:00.

Раніше повідомлялося, що в Рівному заклад влаштував під час комендантської години «підпільну вечірку».

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Теги: комендантська година Верховна Рада закон штраф

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