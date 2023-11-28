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Ховала діаманти у шкарпетках: в Польщі затримано українку-контрабандистку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ховала діаманти у шкарпетках: в Польщі затримано українку-контрабандистку
Загальна вага всіх знайдених у речах українки каменів становить понад 138 карат
фото з відкритих джерел

Затриманій загрожує покарання у вигляді штрафу 

У Польщі затримали українку через контрабанду коштовного каміння на суму понад 950 тис злотих (понад 8,6 млн грн). Жінка сховала його у шкарпетках та коробках з косметичними аксесуарами, пише польське видання onet.

Речниця голови Прикордонної служби Юстина Пасєчинська повідомила, що українку перевірили прикордонники. Жінка стверджувала, що перебувала в Дубаї, щоб забрати важливі документи, але під час обшуку в її багажі було знайдено дорогоцінне каміння.

Контрабандистка сховала їх у шкарпетках, а також у коробках з косметичними аксесуарами.

«Більшість контрабандного каміння – діаманти. Інспектори також знайшли сертифікати на діаманти та інше каміння – рубіни та смарагди. Загальна вага всіх каменів становить понад 138 карат», – повідомила Пасєчинська.

Речниця голови Прикордонної служби додала, що вартість вилучених дорогоцінних каменів оцінюється у понад 950 тис злотих. За її словами, якби камені були продані, збитки для державного бюджету Польщі склали б понад 200 тис злотих (понад 1,8 млн грн). За контрабанду українці загрожує штраф.

Нагадаємо, у пункті пропуску «Угринів» трапився черговий скандал – митники оформили вантажівку з технікою на 1,5 млн доларів як порожню. У результаті двох посадовців митного поста звільнили з роботи, щодо третьої відкрили дисциплінарне провадження.

Теги: прикордонники штраф жінка Польща

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Ховала діаманти у шкарпетках: в Польщі затримано українку-контрабандистку
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