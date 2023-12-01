Шахрай втерся у довіру до жінки та видурив понад 600 тис. грн

Майже місяць аферист переписувався із жінкою

Жителька Івано-Франківщини місяць переписувалася з іноземцем у соцмережі, який втерся у довіру та вмовив її перерахувати йому 607 тис. грн. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

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«Останнім часом з’являється все більше інтернет-шахраїв, які грають на людських почуттях та емоціях, а їхні жертви розплачуються своїми грошима. У таку аферу потрапила жителька Галицької тергромади», – йдеться в повідомленні.

Потерпіла розповіла, що познайомилась в соціальній мережі з чоловіком, який нібито проживає у Лондоні. Майже місяць аферист переписувався із жінкою. А згодом начебто надіслав їй посилку із речами, дорогоцінними подарунками та грошовими коштами.

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Пізніше з іноземного номера телефону до жінки зателефонував невідомий чоловік, який представився агентом кур’єрської компанії та повідомив, що потрібно оплатити штраф за митний контроль за посилку.

Жінка здійснила кілька платежів на суму майже 607 тис. грн. Однак надіслану посилку вона так і не отримала.

Поради поліції, як не стати жертвою злочину під час знайомства онлайн:

не вступати в довірливу розмову з невідомими в мережі;

не довіряти віртуальному залицяльнику, який повідомляє, що купив вам подарунок і не може оплатити мито. Аферист зазвичай пропонує заплатити за посилку;

ігнорувати запити на листування від незнайомців та у жодному разі не перераховувати гроші.

Нагадаємо, у Facebook активізувалася шахрайська схема, коли зловмисники масово тегають публічні сторінки або надсилають користувачам спам-повідомлення. Зловмисники отримують доступ до особистих сторінок людей у соцмережах.