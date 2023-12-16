Суд оштрафував колишнього адвоката Трампа за наклеп

Спочатку потерпілі просили компенсацію на суму $47 млн, але зрештою журі зобов’язало Джуліані виплатити $148,7 млн

Суд присяжних у Вашингтоні зобов’язав колишнього адвоката Трампа, Руді Джуліані, виплатити понад $148 млн двом працівницям виборчої комісії за безпідставні заяви про фальсифікацію виборів 2020 року. Про це пише The Hill.

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«Впродовж чотирьох днів цивільного процесу вісім мешканців Вашингтона (членів журі – «Главком») вислухали жахливі свідчення виборчих працівниць Рубі Фрімен і Шей Мосс, які розповіли, як їхні життя перевернулися з ніг на голову, коли вони стикнулися з потоком расистських і насильницьких погроз після заяв Джуліані», – йдеться у повідомленні.

Джуліані було визнано відповідальним у цій справі кілька місяців тому, і журі зібралося лише для того, щоб вирішити, скільки колишній федеральний прокурор повинен виплатити як компенсацію. Перед початком обговорень потерпілі, які є матір’ю і донькою, просили близько $47 млн. Через десять годин нарад журі зобов’язало Джуліані виплатити виборчим працівницям $148,7 млн.

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Кожна з жінок отримає від $16 до $17 млн за наклеп від Джуліані та по $20 млн за емоційний стрес. Крім того, мати й донька матимуть додаткові $75 млн у вигляді штрафу, стягненого з ексадвоката Трампа.

Як повідомлялося, після виборів 2020 року Джуліані очолив провальну судову кампанію експрезидента Трампа, спрямовану на скасування результаті перегонів, що визначили перемогу Джо Байдена. Під час пресконференцій і законодавчих слухань, а також в інтерв’ю ЗМІ Джуліані називав Фрімен та Мосс шахрайками.

Нагадаємо, Федеральний апеляційний суд США ухвалив постанову, яка дозволяє притягти Дональда Трампа до відповідальності через штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Це може привести до низки цивільних позовів проти нього.

До слова, суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон оштрафував колишнього президента Дональда Трампа на $5 тис. за порушення наказу не говорити про співробітників суду. Трамп опублікував у Truth Social фото співробітниці судді Енгорона та назвав її «подругою» лідера демократичної більшості у Сенаті Конгресу США Чака Шумера.