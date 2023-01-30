НКРЕКП оштрафувала вже майже половину обленерго країни за відключення світла

Загалом за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала уже дев'ять обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики (НКРЕКП) оштрафувала ще 4 обленерго за «недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії».

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Відповідне рішення прийнято на засіданні комісії 30 січня.

Загалом за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала уже 9 обленерго. Це майже половина всіх обленерго в країні.

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30 січня штраф накладено на Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.

Нагадаємо, з жовтня 2022 Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено чи зруйновано не менш ніж 50% енергетичних об'єктів. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Рішення НКРЕКП щодо штрафу екс-міністр енергетики Олексій Оржель назвав надуманими і політично мотивованими.