НКРЕКП оштрафувала вже майже половину обленерго країни за відключення світла
Загалом за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала уже дев'ять обленерго
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики (НКРЕКП) оштрафувала ще 4 обленерго за «недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії».
Відповідне рішення прийнято на засіданні комісії 30 січня.
Загалом за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала уже 9 обленерго. Це майже половина всіх обленерго в країні.
30 січня штраф накладено на Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.
Нагадаємо, з жовтня 2022 Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено чи зруйновано не менш ніж 50% енергетичних об'єктів. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.
Рішення НКРЕКП щодо штрафу екс-міністр енергетики Олексій Оржель назвав надуманими і політично мотивованими.
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