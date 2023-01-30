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НКРЕКП оштрафувала вже майже половину обленерго країни за відключення світла

Іван Гавриляк
glavcom.ua
НКРЕКП оштрафувала вже майже половину обленерго країни за відключення світла
Енергосистема України тримається завдяки зусиллям багатьох людей
фото з відкритих джерел

Загалом за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала уже дев'ять обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики (НКРЕКП) оштрафувала ще 4 обленерго за «недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії».

Відповідне рішення прийнято на засіданні комісії 30 січня.

Загалом за останні два тижні НКРЕКП оштрафувала уже 9 обленерго. Це майже половина всіх обленерго в країні.

30 січня штраф накладено на Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.

Нагадаємо, з жовтня 2022 Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено чи зруйновано не менш ніж 50% енергетичних об'єктів. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

Рішення НКРЕКП щодо штрафу екс-міністр енергетики Олексій Оржель назвав надуманими і політично мотивованими.

Теги: росія НКРЕКП міністр штраф Олексій Оржель

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