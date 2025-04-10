Через цінові обмеження Україна не може повноцінно імпортувати електрику – «Центр Разумкова»

У години дефіциту Україна не користується можливостями на імпорт електроенергії на повну потужність

Прайс-кепи заважають повноцінному імпорту електроенергії – «Центр Разумкова»

Через встановлені на українському енергоринку цінові обмеження Україна не може повноцінно імпортувати електрику для покриття дефіциту. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

Зокрема він розповів, що у години дефіциту Україна не користується можливостями на імпорт електроенергії на повну потужність.

«Ми не вибирали ці квоти, навіть в умовах дефіциту. Причому не вибирали дуже багато, більше половини не вибирали. Тому що у нас регулювання, цінове регулювання, яке здійснює НКРЕКП, це регулятор основний енергетичний. І це регулювання абсолютно, мені здається, неефективне», – пояснив Омельченко.

Експерт наголосив, що через ці обмеження у години дефіциту ціна електроенергії в Україні нижче, ніж на зовнішніх ринках.

«У результаті маємо можливість імпортувати, але не імпортуємо через таку, на мій погляд, неадекватну політику НКРЕКП. Треба терміново змінювати цю ситуацію для того, щоб повною мірою використовувати імпорт», – підкреслив Омельченко.

У підсумку він додав, що прайс-кепи потрібно чи повністю скасувати, або встановити на європейському рівні.

Раніше член правління НЕК «Укренерго» Юрій Бойко підтвердив, що поточна система прайс-кепів на ринку електроенергії України потребує перегляду для забезпечення стабільності енергосистеми у різні сезони.