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Борги на балансуючому ринку і відсутність доступу до фінансування стримують економічний бум в енергетиці – Кудрицький

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Борги на балансуючому ринку і відсутність доступу до фінансування стримують економічний бум в енергетиці – Кудрицький
«Укренерго» давно промоделювало скільки і яких потужностей потрібно енергосистемі
фото: depositphotos.com

Ексголова правління «Укренерго» пояснив, що стримує будівництво нових генеруючих потужностей

Україна поки не може відчути активного будівництва нових потужностей в енергетиці через проблеми інвесторів з пошуком банківського фінансування, а також через наявність багатомільярдних боргів на балансуючому ринку. Про це заявив ексголова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. 

«Доступ до фінансування це перше що стримує економічний бум в енергетиці. Передумови для нього на ринку вже є. Друга проблема – борги на балансуючому ринку», – сказав Кудрицький.

За його словами, це важливі проблеми в енергетиці, які існують на додачу до військового ризику, до якого вже багато інвесторів адаптувались.

«Насправді інвестору не вистачає доступу до довгого і бажано дешевого фінансування. Ринок пропонує умови, що окупність інвестицій в розподілену генерацію – це невеликі станції батарейні, газові пікери або вітрові станції», – пояснив Кудрицький.

Також він зазначив, що «Укренерго» давно промоделювало скільки і яких потужностей потрібно енергосистемі, в т.ч. щоб повернутися до можливості експорту електроенергії. За його словами, мова йде про потребу 9-10 млрд євро інвестицій в енергетику в найближчі роки, що можна зробити лише за рахунок приватних інвесторів.

В напрямку розвитку маневрової генерації – установок зберігання енергії та маневрової газової генерації заважають борги на балансуючому ринку на рівні 12-14 млрд грн, каже екс-очільник компанії.

«Спалив газ, виробив електроенергію і отримуєш розрахунок через 8-10-12 місяців. Це дуже довго і це відлякує інвесторів. Особливо іноземних. Вони взагалі не розуміють, як так можна, що хтось споживає електроенергію, а його не можна відімкнути, і що ця ситуація тягнеться роками і падає тягарем на всіх інших учасників. В Європі такого просто не існує», – підкреслює Кудрицький.

Нагадаємо, в ДП «Гарантований покупець» повідомили, що заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел наразі складає 22 млрд грн.

На думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками. Йдеться про створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.

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Теги: будівництво ринок фінансування Укренерго

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