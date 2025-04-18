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Епідемія секретності. Хто з керівників найбільших державних компаній відмовився декларувати статки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Епідемія секретності. Хто з керівників найбільших державних компаній відмовився декларувати статки
12 із 26 керівників державних компаній, якими зацікавився «Главком», цьогоріч не подали декларацію
фото: depositphotos.com

Майже половина топменеджерів держкомпаній приховує свої доходи, прикриваючись війною

До 1 квітня 2025 року державні службовці мали подати щорічну декларацію про свої доходи та майновий стан. Однак цю вимогу закону вперто ігнорує цілий ряд керівник великих державних підприємств. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Під грифом «таємно». Які зарплати отримують керівники найбільших державних компаній під час війни».

Одним із лідерів антирейтингу є гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Його офіційна зарплата засекречена. «Укрпошта» не публікує фінзвітність від початку повномасштабного вторгнення, а сам Смілянський востаннє декларував свої доходи аж за 2017 рік. Хоча рівень виплат Смілянському давно не є секретом. До прикладу, у фінансовому плані «Укрпошти» на 2020 рік було вказано, що зарплата керівника мала становити 1,87 млн грн на місяць.

Виділилися також новоспечений керівник ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ) Владислав Медведєв та його попередник Дмитро Липпа. І якщо перший не подав жодної декларації за всі роки роботи в державному секторі, то другий проігнорував цей обов’язок у цьому році. При цьому в інтерв’ю Forbes Липпа лише розповів, що його заробітна плата в ОГТСУ торік становила 1,2 млн грн «брудними» на місяць.

«Забув» відзвітувати про доходи і Володимир Кудрицький, звільнений 2 вересня 2024 року з посади голови НЕК «Укренерго». Востаннє він подавав декларацію у 2020 році. Утім, зі звітів «Укренерго» таки можна дізнатися, що в останні місяці роботи Кудрицький отримував у середньому 580 тис. грн зарплати щомісяця (сума вказана без відрахування податку та військового збору). Приблизно такою ж є зарплата нинішнього керівника «Укренерго» Олексія Брехта. Але його остання декларація також була подана у 2020 році.

Те саме стосується й очільника «Аграрного фонду» Богдана Банчука. Ось уже як п’ятий рік поспіль посадовець не декларує свої доходи і майно. Але компанія звітує: торік зарплата Банчука, включно з гарантіями і компенсаційними та іншими виплатами, становила в середньому 254,2 тис. грн на місяць (без відрахування податків і військового збору).

Схожа історія з гендиректором «Укроборонпрому» Олегом Гуляком, головою правління «Укрзалізниці» Олександром Перцовським, ексочільницею «Автомобільних доріг України» Ольгою Корх (працювала до 2025 року), гендиректором «Енергоатому» Ігорем Сиротою, а також керівником «Укргазвидобування» Сергієм Лагно і його попередником Олегом Толмачевим (працював до червня 2024 року). Ані на офіційних сайтах держпідприємств, ані в реєстрі декларацій розмір їхніх зарплат не оприлюднюється.

Раніше «Главком» повідомляв, що інформація про майновий стан і доходи посла України у Великій Британії та Північній Ірландії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного засекречена. НАЗК і посольства пояснили причину.

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Теги: Укренерго Ігор Смілянський Укроборонпром Укрпошта

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