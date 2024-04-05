Приватбанк призупинить операції з картками на сім годин

У період з 00:05 до 07:05 ранку 6 квітня операції з картками будуть на паузі

Під час регламентних робіт не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку

Приватбанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій з платіжними картками. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

У період з 00:05 до 07:05 ранку 6 квітня операції з картками будуть на паузі. Також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

Зазвичай, регламентні роботи Приватбанк проводить у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операції.

«Якщо в період проведення робіт ви плануєте оплати картками – зробіть це заздалегідь або відкладіть на кілька годин», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Приватбанк оголосив про зниження вартості міжнародних карткових переказів. Таким чином фінустанова планує підтримати українців, які через війну виїхали в інші країни або допомагають рідним та друзям за кордоном.

До слова, Національний банк України затвердив плани проведення інспекційних перевірок банків на 2024 рік, складені із застосуванням ризикоорієнтованого підходу. До переліку увійшло 27 банків з 63 наявних фінустанов.