Monobank відновив роботу після технічного збою

Через збій клієнти банку не могли здійснювати жодних операцій за своїми картами

Раніше користувачі скаржилися, що не можуть авторизуватися в системі онлайн-банкінгу

Мобільний застосунок Monobank запрацював після збою. Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

«Ось щоразу, коли в нас щось йде не так, я секунду заздрю старим, класичним банкам, які оновлюють застосунок раз на рік і падають не частіше, ніж один раз на рік. Але потім ми оживаємо, і я радий, що наші збої є результатом постійного бажання ще щось поліпшити або увімкнути щось раніше, ніж потрібно. Краще падати, вставати і бігти, ніж сидіти і дрімати. Перепрошую у всіх, кого ми підвели. Зараз все гаразд», – написав він.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що Monobank запрацював після збою скріншот

Раніше користувачі скаржилися, що не можуть авторизуватися в системі онлайн-банкінгу. Наявність збою о 13:43 підтвердив Гороховський.

«Трохи впали. Перепрошую», – написав він, не уточнивши причину проблем і ймовірні терміни відновлення роботи.

Зокрема, через збій клієнти банку не могли здійснювати жодних операцій за своїми картами. Неможливо було переслати та прийняти кошти, не вдавалося навіть перевірити власний рахунок.

Як повідомлялося, 3 березня в системі онлайн-банкінгу також стався технічний збій.

Нагадаємо, що 21 січня фіксувалися збої в роботі застосунку monobank. Банк вчергове потерпав від масштабної DDoS-атаки.

Перед цим, увечері 19 січня, у роботі застосунку monobank також стався збій. Користувачі скаржилися, що у застосунку monobank не можливо виконати будь-яку дію. Не працювали транзакції та технічні операції.

Співзасновник monobank Олега Гороховського повідомляв, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.