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Скільки заявок на «єОселю» отримали пільгові кредити: невтішна статистика

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки заявок на «єОселю» отримали пільгові кредити: невтішна статистика
Майже половину кредитів на житло видали у Києві та Київській області
фото ілюстративне

Кредитування житла за програмою отримує лише 1 заявка із 76 поданих

Лише 1% заявок по програмі доступного іпотечного кредитування «єОселя» отримали пільгові кредити – майже половина з них видана у Києві та Київській області. Про це повідомляє платформа роботи з відкритими даними Опендатабот.

Програма «єОселя» працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тис. заявок на пільгову іпотеку, проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв. За даними Укрфінжитло, 44% усіх виданих кредитів за програмою припадає на Ощадбанк, а майже половина кредитів видана у Києві та Київській області.

Скільки заявок на «єОселю» отримали пільгові кредити: невтішна статистика фото 1

576 303 заявки було подано українцями на пільгове кредитування житла за півтора роки роботи програми «єОселя». Лише по 1% від поданих заявок отримали кредити – 7 605 кредитів на суму понад 11,6 млрд грн було видано станом на кінець лютого 2024 року. Наразі лише 1 заявка із 76 поданих отримує кредитування житла за програмою «єОселя».

Загалом за програмою «єОселя» працює сім банків. П'ять з яких державні – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс банк та два з приватним капіталом – Глобус та Скай банк. Найчастіше пільгові кредити на житло видають у Ощадбанку – 44% або майже кожен другий виданий кредит.

Скільки заявок на «єОселю» отримали пільгові кредити: невтішна статистика фото 2

97% від усіх виданих кредитів припадає на 3 банки: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) та Укргазбанк (23%). Середня сума кредиту за програмою «єОселя» складає 1,5 млн грн.

До слова, з початку 2024 року за програмою єОселя українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку. Загальна сума виданих іпотечних кредитів – 3 млрд грн.

Нагадаємо, Шмигаль пояснив, що для того, щоб українці поверталися з-за кордону працюють програми всередині країни, такі як «єВідновлення», «єОселя», гранти та доступні кредити для старту власного бізнесу.

Читайте також: «єОселя»: Мінекономіки звітувало про результати за два роки
Теги: Ощадбанк кредит житло Приватбанк Укрексімбанк

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