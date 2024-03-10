США пригрозили Raiffeisen Bank санкціями

Raiffeisen Bank зазначає, що не коментує дискусії з представниками влади

Якщо банк допомагатиме фінансувати російську армію, то буде відрізаний від фінансової системи США

Сполучені Штати можуть ввести санкції проти найбільшого банку Австрії Raiffeisen Bank International через продовження роботи у Росії. Про це пише EUobserver.

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Міністерство фінансів США попередило австрійський Raiffeisen Bank, що він ризикує «бути відрізаним від фінансової системи США», якщо допомагатиме фінансувати російську армію.

Банк у коментарі EUobserver зазначив, що принципово не коментує публічно дискусії з представниками влади.

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Зазначається, що австрійська фінансова структура має на території Росії 490 філій, де працює близько 10 тис. осіб. У 2023 році банк зароби в у Росії 1,3 млрд євро.

Банк сплачує податки у російський бюджет та надає пільгові кредити російським військовим, які воюють проти України. Raiffeisen Bank внесений до списку спонсорів війни.

Raiffeisen Bank спочатку планував вийти із РФ до вересня 2023 року. Потім керівництво австрійської Raiffeisen Bank International перенесло цей термін на кінець 2023 року. Але обіцянки банк не дотримався.

Нагадаємо, влада США посилює тиск на Raiffeisen Bank – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в Росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки.

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Як повідомлялося, австрійський Raiffeisen Bank International у листопаді минулого року заявив, що не збирається виходити з Російської Федерації. Про це розповів генеральний директор РБІ Йоганн Штробль. За його словами, перш ніж ухвалити рішення про відокремлення російської дочки, потрібно вичерпати всі можливості її продажу.