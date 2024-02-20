Приватбанк змінив тариф на популярну послугу: деталі

У банку уточнили, що надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки Приватбанку в доларах США або Євро, а відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно

Зміни у тарифах будуть діяти з 20 лютого до 20 квітня 2024 року

ПриватБанк оголосив про зниження вартості міжнародних карткових переказів. Таким чином фінустанова планує підтримати українців, які через війну виїхали в інші країни або допомагають рідним та друзям за кордоном. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, з 20 лютого до 20 квітня 2024 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з карток ПриватБанку на закордонні картки по всьому світу знижено удвічі до 1% (мінімум 25 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

«Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний додаток або веб версію Приват24 в меню «Переказ на картку». Для цього вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію. Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або Євро», – повідомляють у пресслужбі банку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У банку уточнили, що надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки Приватбанку в доларах США або Євро. Відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно у Приват24.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток банків.

Тепер на вимогу МВФ, Мінфіну та НБУ податок на прибуток за 2023 рік буде 50%; у наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

Стало відомо, що суд зменшив заставу Коломойському.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прокуратура просила продовжити арешт бізнесмена на два місяці, тоді як захист наполягав на запобіжному заході, не пов'язаному із позбавленням волі.

Адвокати пропонували відправити Коломойського під домашній арешт через незадовільний стан здоровʼя підзахисного та погіршення його стану в ізоляторі або передати бізнесмена на поруки.

Також НБУ анонсував інспекційні перевірки банків.