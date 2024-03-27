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Санкції США заблокували платежі за нафту для Росії – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Санкції США заблокували платежі за нафту для Росії – Reuters
Китай, ОАЕ та Туреччина посилюють контроль за банками побооючись санкцій США
фото із відкритих джерел

Reuters: Туреччина, ОАЕ та Китай затримують платежі за російську нафту

Російські компанії стикаються із затримками при оплаті сирої нафти та палива з боку іноземних партнерів. Про це пише Reuters. Зазначається, що банки у Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах побоюються вторинних санкцій США.

Кілька банків у Китаї, ОАЕ та Туреччині за останні тижні посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах до Москви. Затримки оплати становлять кілька місяців. Іноземні банки почали просити своїх російських клієнтів надати письмові гарантії того, що жодна фізична чи юридична особа з списку санкцій США (Special Designated Nationals) не бере участі в угоді або не є бенефіціаром платежу. Через це обробка платежів займає тижні, а часом і місяці.

Як пише агентство, США вбили санкціями «двох зайців» і позбавили Кремль доходів, і не зашкодили  глобальним енергетичним потокам.

«Затримки платежів зменшують надходження до Кремля та роблять їх нестабільними, дозволяючи Вашингтону досягати подвійних санкційних цілей – перешкоджати надходженню грошей до Кремля, щоб покарати його за війну в Україні, і водночас не переривати глобальні енергетичні потоки», – йдеться у публікації.

В ОАЕ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) і Dubai Islamic Bank (DIB) призупинили кілька рахунків, пов’язаних з торгівлею російськими товарами, повідомили два джерела. Банк Mashreq в ОАЕ, турецькі Ziraat і Vakifbank і китайські банки ICBC і Bank of China все ще обробляють платежі, але на їх обробку потрібні тижні або місяці, повідомили відразу чотири джерела Reuters, які забажали залишатись не названими.

«Рупор» Кремля Дмитро Пєсков також визнав, що проблеми з платежами існують, коли його запитали про повідомлення про те, що банки в Китаї сповільнили платежі. «Звичайно, безпрецедентний тиск з боку Сполучених Штатів і Європейського Союзу на Китайську Народну Республіку продовжується», – сказав Пєсков на щоденній селекторній нараді з журналістами.

Раніше стало відомо, що індійський холдинг Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, не прийматиме нафту з танкерів російської компанії «Совкомфлот» (СКФ) через нещодавні санкції США.

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Теги: США нафта санкції Китай влада втрати Дмитро Пєсков банк гроші фінанси фінансування ОАЕ Туреччина

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