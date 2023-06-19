Обмін «старих доларів». Гетманцев повідомив гарну новину

Нардепи заслухають Нацбанк та правоохоронців на окремому Комітеті, щоб вирішити питання зі старими доларами

В Україні абсолютно не вирішена проблема чорних обмінників, що працюють «під кришею» деяких правоохоронців. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«Національний банк провів минулого тижня ряд «розʼяснюючих» зустрічей з банківськими установами та обмінниками. Перші результати у зміні поведінки банків ми вже бачимо. Водночас, скарги на дії обмінників продовжують надходити», – йдеться в повідомленні.

Нардеп вважає, що прийнятих Нацбанком заходів недостатньо, а «люди чекають від нього вирішення проблеми, а не демонстрації процесу».

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«Зрозуміло, що мова йде про протидію черговій схемі протиправних тіньових заробітків на людях у війну, яку негайно слід припинити. Дав доручення підготувати заслуховування Нацбанку та правоохоронців на окремому Комітеті ВР з питань фінансів», – зазначив він.

Нагадаємо, з 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо.

З 22 червня Приватбанк поновить прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування.