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Обмін «старих доларів». Гетманцев повідомив гарну новину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обмін «старих доларів». Гетманцев повідомив гарну новину
Правоохоронці дедалі більше «кришують» чорний ринок
фото ілюстративне

Нардепи заслухають Нацбанк та правоохоронців на окремому Комітеті, щоб вирішити питання зі старими доларами

В Україні абсолютно не вирішена проблема чорних обмінників, що працюють «під кришею» деяких правоохоронців. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Національний банк провів минулого тижня ряд «розʼяснюючих» зустрічей з банківськими установами та обмінниками. Перші результати у зміні поведінки банків ми вже бачимо. Водночас, скарги на дії обмінників продовжують надходити», – йдеться в повідомленні.

Нардеп вважає, що прийнятих Нацбанком заходів недостатньо, а «люди чекають від нього вирішення проблеми, а не демонстрації процесу».

«Зрозуміло, що мова йде про протидію черговій схемі протиправних тіньових заробітків на людях у війну, яку негайно слід припинити. Дав доручення підготувати заслуховування Нацбанку та правоохоронців на окремому Комітеті ВР з питань фінансів», – зазначив він.

Нагадаємо, з 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо. 

З 22 червня Приватбанк поновить прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування.

Теги: Приватбанк банк Верховна Рада валюта

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