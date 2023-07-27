«Її не повинно бути»: депутат Держдуми закликав знищити українську мову (відео)
Депутат Держдуми Росії від партії ЛДПР Дідденко, що народився в Україні, виявився завзятим українофобом
Російські окупанти зазнають величезних втрат в Україні і продовжують вбивати мирне населення України. Депутат Державної думи РФ від партії ЛДПР Олексій Діденко, який сам родом з Черкащини, заявив, що української мови не повинно існувати взагалі, як і самої України.
Під час конференції з «гармонізації» нормативно-правової бази анексованих територій депутат стверджував, що українська мова є мовою ворога, тому її не можна ні вивчати, ні заохочувати.
Так, депутат Держдуми Росії від партії ЛДПР відкрито заявив, що української мови «не повинно бути взагалі. «Її не повинно бути в принципі. Ані вивісок цих жахливих цією мовою, ані їхніх матеріалів. Це принципова позиція, тому що мову ворога не можна її ні вивчати, ні респектувати. Її не повинно бути в принципі. Ні вивісок жахливих цією мовою, ні матеріалів», – заявив українофоб Діденко. Причому деякі присутні намагалися заперечити депутату, посилаючись на статтю «розпалювання ненависті» Кримінального кодексу країни-агресора, але той зухвало відреагував на такі намагання присутніх.
«Ще полякайте мене Кримінальним кодексом. Дуже страшно. Не повинно бути ні держави цієї, ні мови. Вичистити все це. Не повинно його бути», – відповів на закиди присутніх гідний послідовник ідей Володимира Жириновського.
Нагадаємо, у Держдумі РФ пропонують довірити цивільним росіянам охорону кордонів РФ. Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, передає The Moscow Times. Картаполов заявив, що захист кордону від диверсій з боку України необхідно покласти на громадян, оскільки у Росії немає таких можливостей, «як були у Радянському Союзі».
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