Від сьогодні всі безготівкові платежі українців будуть підзвітні Нацбанку

Нацбанк контролюватиме транзакції на будь-які суми

Віднині, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Нацбанку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень. Про це повідомляє видання «Мінфін» із посиланням на лист НБУ, який є у розпорядженні видання.

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Дані подаватимуть із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював платежі.

Від банків регулятор чекатиме на інформацію з таких видів операцій:

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P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);

поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;

оплати в Інтернеті;

переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

До звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Наразі дані щодо всіх операціях на суму від 400 тис. грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Лист НБУ (достовірність не підверджена) фото: «Мінфін»

Зауважимо, наразі на офіційному сайті НБУ немає інформації про звіти.

Раніше повідомлялося, що Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам.