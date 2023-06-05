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Від сьогодні всі безготівкові платежі українців будуть підзвітні Нацбанку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Від сьогодні всі безготівкові платежі українців будуть підзвітні Нацбанку
Банки подаватимуть НБУ інформацію про карткові операції
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нацбанк контролюватиме транзакції на будь-які суми

Віднині, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Нацбанку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень. Про це повідомляє видання «Мінфін» із посиланням на лист НБУ, який є у розпорядженні видання.

Дані подаватимуть із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював платежі.

Від банків регулятор чекатиме на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • оплати в Інтернеті;
  • переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

До звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Наразі дані щодо всіх операціях на суму від 400 тис. грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.

Лист НБУ (достовірність не підверджена)
Лист НБУ (достовірність не підверджена)
фото: «Мінфін»

Зауважимо, наразі на офіційному сайті НБУ немає інформації про звіти.

Раніше повідомлялося, що Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам.

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Теги: НБУ Нацбанк банк гроші

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