Від сьогодні всі безготівкові платежі українців будуть підзвітні Нацбанку
Нацбанк контролюватиме транзакції на будь-які суми
Віднині, 5 червня, усі банки України щотижня надсилатимуть до Нацбанку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень. Про це повідомляє видання «Мінфін» із посиланням на лист НБУ, який є у розпорядженні видання.
Дані подаватимуть із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював платежі.
Від банків регулятор чекатиме на інформацію з таких видів операцій:
- P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
- поповнення або зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
- оплати в Інтернеті;
- переказ коштів з картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.
До звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Наразі дані щодо всіх операціях на суму від 400 тис. грн автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.
Зауважимо, наразі на офіційному сайті НБУ немає інформації про звіти.
Раніше повідомлялося, що Рада дозволила націоналізовувати банки, які належать підсанкційним власникам.
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