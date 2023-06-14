Європейський центробанк зробив останнє попередження для фінустанов, які працюють у Росії

У Європейському центробанку закликали європейські фінустанови які ще працюють у РФ, залишити ринок країни-агресора

Війна в Україні триває майже півтора роки, а кілька європейських банків, включаючи австрійський Raiffeisen Bank International та італійський UniCredit, все ще заробляють гроші в Росії. Хоча банки Єврозони вже сильно скоротили присутність у Росії, але цього замало. Про це заявив керівник наглядового блоку Європейського центробанку Андреа Енріа і закликав їх скоріше піти з Росії, пише Reuters.

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Таким чином головна фінансова установна Європи зробила явний заклик до кредиторів згорнути усі фіноперації з Росією. «Я вважаю, важливо, щоб банки працювали над подальшим скороченням своїх ризиків і, в ідеалі, залишаючи (російський) ринок якнайшвидше», – значив Андреа Енріа. За його словами, європейський центробанк не лише підтримує цей процес, а й «чинить сильний тиск на банки», бо «продовження роботи в Росії пов'язане з величезним репутаційним ризиком».

Енріа визнав, що європейські банки більше не надають нові кредити в Росії і що їм важко продати активи через тиск з боку Москви, включаючи вимогу схвалення угоди президентом Росії. Тим не менше Енріа наголосив на необхідності подальших дій у банківській ізоляції Росії.

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Регулятор визнає, що процес не такий простий, як здається. Французька банківська мережа Societe Generale невдовзі після початку вторгнення в Україну продала свій «Росбанк» структурам Володимира Потаніна (російський підсанкційний олігарх, власник корпорації «Норильський нікель» та друг Путіна – «Главком») але ті, хто не одразу зорієнтувалися, застрягли у Росії. Приміром, американська Citigroup, не знайшовши покупця для свого російського бізнесу, вирішила згорнути його, продавши частину портфеля банку «Уралсіб». Президент Путін не так давно вніс 45 банків до списку тих, які не можна продавати без дозволу влади.

«Райффайзенбанк» і «ЮніКредит Банк» нині скорочують діяльність у Росії, проте про рішення остаточно залишити ринок поки не повідомлялося. Так, австрійська група RBI після невдалих спроб продажу «Райффайзена», що тривали кілька місяців, вирішила виділити російську «доньку» в окрему компанію. Але її акціонери, серед яких багато регіональних банків, отримають частки в російському «Райффайзені» – і проблему виходу з російського ринку доведеться вирішувати вже їм. Після введення санкцій щодо більшості найбільших російських банків «Райффайзенбанк», за власною оцінкою, став обслуговувати до половини транскордонних переказів росіян.