Арестович заступився за молодика, який брудно облаяв депутатку

Олексій Арестович зазначив, що не хлопець мав просити вибачення за те, що виконував пісні російською, а в нього

Олексій Арестович зазначив, що українці нібито є «психологічно незрілою нацією»

Олексій Арестович заступився за одесита, який у Львові виконував пісні російського виконавця Віктора Цоя та брудно вилаявся, коли його попросили припинити. Свою позицію колишній позаштатний радник Офісу президента висловив у власному блозі в Telegram та взявся виправдовувати молодика, а також соромити українців.

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Арестович вважає, що з українцем, котрий виконав у Львові російськомовну пісню, обійшлися несправедливо – порушили його особисті кордони та зневажили право, яке гарантує Конституція, і насправді вибачатися мав не він, а нардепка Наталія Піпа, яка надала ситуації розголосу. Але Арестович нічого не зауважив щодо того, що молодик брудно вилаяв депутатку за те, що вона зробила йому ввічливе зауваження. Олексій Арестович знову вбачив проблему лише у тому, що хлопця нібито принизили за бажання виконувати російські пісні.

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«Ти не повинен був просити вибачення за те, що співав пісню Цоя. Тому що це твоя особистість, твоя самоідентифікація, твоє право, захищене Конституцією», – сказав Арестович.

За його словами, «перепрошувати має народна депутатка, яка на тебе наїхала». Після цього Арестович із солідарності з одеситом виконав російською пісню «У лісі народилася ялиночка».

«Наїзд на мову та культуру – грубе порушення особистих кордонів, набагато гірше за фізичне насильство», – прокоментував інцидент Арестович.

За його словами, одесит не порушував жоден із ухвалених в Україні законів, оскільки Цой «ніколи не був громадянином РФ, за часів СРСР, швидше перебував у позиції стихійного дисидента і вже, звичайно, не підтримував агресію проти України». Арестович вважає, що більшість ухвалених в Україні так званих «мовних» законів грубо порушують Конституцію України.

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Пост Олексія Арестовича

Нагадаємо, що біля хостелу на вулиці Саксаганського у Львові двоє молодиків з Одеси виконували пісні російською. На зауваження нардепки Наталії Піпи, яка попросила їх перестати виконувати пісні російських виконавців, хлопці заявили, що Цой – то легенда рок-музики, а їй, вочевидь, нічим зайнятися, раз має час на зауваження.

На прохання депутатки не порушувати закон, вони зреагували емоційно, нецензурно лаючись та обзиваючи її.

Раніше в Одесі в кав'ярні бариста відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Хлопець аргументував свій вчинок словами «какая разніца» та почав розповідати про «рускоговорящий город».