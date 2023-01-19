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Росія знищила 25% агросектора України: в Мінагрополітики розповіли про підтримку виробників в умовах війни

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Росія знищила 25% агросектора України: в Мінагрополітики розповіли про підтримку виробників в умовах війни
Навіть в умовах війни Україна стала дев’ятим найбільшим виробником пшениці за підсумками 2022 року
фото з відкритих джерел

Попри запеклі бойові дії у низці регіонів в Україні вже планують посівну

За оцінками аналітиків Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки та Міністерства аграрної політики і продовольства України, прямі збитки, завдані агросектору в результаті повномасштабного вторгнення РФ, становлять близько $6,6 млрд, що дорівнює 23% вартості всіх активів українських сільгосподарств. Непрямі збитки становлять $34,5 млрд, майже половина з яких зумовлена блокадою морських портів та обмеженими можливостями експорту.

Попри це, навіть в умовах війни Україна стала дев’ятим найбільшим виробником пшениці за підсумками 2022 року. Із зібраного тоді урожаю (60 млн тонн) було експортовано понад 15,5 млн тонн зерна. Такі показники в черговий раз підтверджують, що Україна є гарантом продовольчої безпеки у світі.

У 2023 році Світовий банк планує підтримати українських агровиробників у підготовці до посівної та жнив на $432 млн. Про це виданню «Телеграф» повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

У відомстві зазначили, що в результаті агресії з боку РФ український агросектор зазнав катастрофічних втрат, проте виробники не залишились з проблемами сам на сам - на допомогу прийшли міжнародні організації.

«Навесні міжнародні партнери підтримали аграріїв із декількома тисячами тонн насіння, а під час жнив через ФАО та USAID розпочався розподіл засобів для зберігання збіжжя. 31 тис. рукавів для зберігання зерна та 105 комплектів техніки для завантаження зерна буде надано в межах програми Мінагрополітики та ФАО (за підтримки урядів Японії й Канади), ще 8 тис. рукавів розподілить USAID», – розповіли в пресслужбі Мінагрополітики.

Ще одним важливим напрямом підтримки була фінансована ЄС допомога малим агровиробникам. У результаті 1,6 млрд грн було спрямовано у вигляді субсидій і дотацій за обробіток від 1 до 120 га с/г угідь та за утримання від трьох до 100 корів. Всього було погоджено 31 тис. заявок.
Крім того, IFC з іншими донорами планують виділити $1 млрд на програми підтримки пільгового кредитування для аграріїв України. А на Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві вже закладено 360 млн грн.

Теги: Світовий банк Мінагрополітики зерно

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