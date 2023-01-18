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Мінекономіки: Україна прагне додати сталь до угоди про експорт зерна

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Мінекономіки: Україна прагне додати сталь до угоди про експорт зерна
фото з відкритих джерел

ВВП України упав майже на третину внаслідок російського вторгнення

Україна хоче розширити важливу угоду про експорт зерна, включивши до неї поставки сталі, щоб підтримати економіку, яка постраждала від війни з Росією. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявила перший віцепрем’єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко.

Очільниця Мінекономіки у Давосі закликала світ розвивати укладену в липні минулого року за посередництва ООН та Туреччини угоду, яка відкрила три українські чорноморські порти для експорту продовольства.

«Для нас дуже важливо додати більше портів, збільшити обсяги експорту», – наголосила Свириденко.

За її словами, розблокування додаткових українських портів є однією з передумов для зростання ВВП України на 3% цього року після падіння майже на третину внаслідок російського вторгнення у минулому році.

«Ми зосередимося на будівництві нових сховищ для зберігання сільськогосподарської продукції, але зі стратегічної точки зору нам необхідно відкрити морські порти», – сказала очільниця Мінекономіки.

«Це стосується не лише сільського господарства, а й сталі», - підкреслила вона.

За словами Свириденко, минулого року ВВП України скоротився на 30,2%, що все ще є кращим результатом після початкового прогнозу в 50%.

На ВЕФ Свириденко заявила, що буде обговорювати поставки зброї з партнерами «знову і знову, навіть у Давосі».

«Кожен ракетний удар збільшує тиск на партнерів, і вони розуміють, що потрібно якомога швидше надати зброю. Нам потрібні протиракетні системи та важке озброєння і від Німеччини», – наголосила вона.

Свириденко також зазначила, що кредит від Міжнародного валютного фонду матиме вирішальне значення для зміцнення фінансування країни на додаток до допомоги від США та ЄС. Україна має намір фіналізувати угоду з МВФ у березні.

Нагадаємо, за даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки та Міністерства аграрної політики і продовольства України, загальна сума прямих та непрямих збитків, завданих українському агросектору з початку повномасштабної війни, склала $41,1 млрд.

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Теги: війна росія тероризм зерно

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