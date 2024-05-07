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Швейцарські банки продовжують приймати від росіян перекази в рублях – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Швейцарські банки продовжують приймати від росіян перекази в рублях – ЗМІ
Принаймні два банки, які входять до десятки найбільших у Швейцарії, приймають перекази з Росії
фото з відкритих джерел

Як зазначає Forbes, переказ рублів стає можливим, якщо сума перевищує $10 млн

Попри на посилення Швейцарією правил банківського обслуговування громадян РФ, частина банків країни продовжує приймати з Росії великі перекази в рублях. Про це повідомляє Forbes із посиланням на свої джерела.

За словами одного з джерел, переказ рублів стає можливим, якщо сума перевищує $10 млн. Для цього клієнт телефонує своєму менеджеру, який узгоджує таку операцію всередині банку з фахівцями, які стежать за відповідністю її вимогам законодавства. Потім відбувається обмін рублів на валюту, яка має бути розміщена в цьому ж банку. За таку операцію стягується комісія в розмірі 0,2-0,4% від усієї суми.

Джерела, з якими вдалося поговорити Forbes, не називають конкретні банки, що здійснюють такі перекази, проте один із них зізнався, що знає серед них принаймні два, які входять до десятки найбільших у Швейцарії.

Зокрема, у березні швейцарські банки почали закривати рахунки клієнтів з російським громадянством, зокрема тих, які мають друге громадянство іншої країни. Це пояснювалося тим, що фінансові організації не хочуть витрачати час і кошти на складні додаткові перевірки легітимності операцій, які здійснюють такі люди.

У 2023 році клієнти швейцарських банків із російським громадянством зіткнулися з блокуванням своїх рахунків. Причиною для цього могло стати ведення бізнесу у РФ і сплата там податків. Водночас раніше стало відомо, що за 2023 рік Швейцарія зняла обмеження із заблокованих раніше російських активів на суму 290 млн швейцарських франків (близько $318 млн), оскільки «не було виявлено підстав для подальшого блокування».

Раніше швейцарський банк Credit Suisse заморозив активи підсанкційних росіян на 17,6 млрд швейцарських франків (майже $20 млрд).

Як повідомлялося, великі швейцарські банки нараховують комісії на заморожені активи російських клієнтів, причому часом відсотки нараховуються на кілька років наперед. 

Теги: росія банк гроші Швейцарія фінанси

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