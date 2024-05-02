Нацбанк повідомив, чи зможуть заморожені активи РФ покрити Україні збитки від війни

Україна розглядає заморожені активи Росії як джерело покриття збитків від війни

Україні не вистачить заморожених активів Росії, аби покрити всі збитки внаслідок повномасштабної війни. Про це заявив очільник Національного банку України Андрій Пишний в інтервʼю «Ми-Україна».

Пишний зазначив, що сума заморожених активів РФ складає близько $300 млрд.

«Точна цифра ніде не звучить. Вона завжди звучить з певним діапазоном: 260-280-300, залежно від країн. Але ми можемо зрозуміти загальний обсяг. Це близько $300 млрд», – сказав він.

Як зазначив очільник Нацбанку, Україна розглядає заморожені активи Росії як джерело покриття збитків, які було завдано й будуть завдані під час війни.

Згідно з «швидкою» оцінкою Світового банку, станом на кінець 2023 року, повномасштабна війна завдала Україні збитків на $500 млрд. У зв'язку з цим, заморожених активів не вистачить для їх покриття.

«Але ми розраховуємо, що це буде джерелом відповідних коштів, які будуть потрібні Україні і для спротиву, і для компенсацій», – додав Пишний.

Нагадаємо, що Євросоюз має юридично обґрунтувати рішення щодо конфіскації російських заморожених активів. Про це заявила перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат, пише видання Foreign Policy. За її словами, це допоможе уникнути можливих ризиків у майбутньому. При цьому Гопінат наголосила, що фонд не братиме участі в обговоренні питань, пов'язаних із вилученням активів РФ.

Як повідомлялося раніше, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України.

Євросоюз дозволив знімати дивіденди із заморожених активів Центробанку Росії для надання допомоги Україні. Згідно з рішенням ради ЄС, цей дозвіл поширюється лише на рахунки, сума коштів яких перевищує €1 млн. Передбачається, що всі кошти, які передаються Україні із заморожених активів, будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення держави.

До слова, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що заморожені російські активи в обсязі $300 млрд можуть використати як заставу для надання кредитів Україні.