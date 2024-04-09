Розмови з посадовцями РФ більше не в наших інтересах – Голова МЗС Франції

Стефан Сежурне вважає, що дискутувати з російськими офіційними особами не в інтересах Франції

Після розмови очільників міністерств оборони Франції і РФ Париж більше не зацікавлений в дискусіях з російськими чиновниками

Франція більше не зацікавлена в розмовах з російськими чиновниками, бо Москва викривляє зміст діалогу. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне в інтерв'ю France24.

«Сьогодні не в наших інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки ті пресрелізи, які публікуються після розмов, є брехнею», – заявив Сежурне.

Він додав, що перш ніж знову говорити з росіянами, «спочатку потрібно встановити довіру, і перш за все, потрібно побачити розвиток подій на військовому фронті в Україні, щоб відносини могли бути відновлені».

Коментуючи останній офіційний контакт між російськими та французькими посадовцями на рівні Міноборони, міністр заявив, що «давня традиція співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом» зараз перебуває у глухому куті.

«Насправді вона не продовжується, оскільки це була пропозиція, а російське комюніке російською мовою фактично пропонує нам не співпрацювати», – додав Стефан Сежурне.

Нагадаємо, 3 квітня міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Ця бесіда між очільниками відомств стала першою з жовтня 2022 року.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що переговори міністра оборони Себастьяна Лекорню з російським міністром Сергієм Шойгу пройшли напружено. За його словами, Шойгу спробував звинуватити Францію у причетності до теракту в концертній залі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков'ї. Висловлювання Шойгу про те, що Україна та Франція могли відіграти роль у теракті, – сміховинні, зазначив французький президент.