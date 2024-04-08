Грузія заборонила проросійській партії брати участь у виборах

Партію «Консервативний рух» було зареєстровано у 2021 році

Рішення про ліквідацію «Консервативного руху» ухвалила правляча партія «Грузинська мрія»

Прокремлівську партію «Консервативний рух» («Альт-інфо») ліквідували в Грузії. Рішення ухвалило Національне агентство публічного реєстру країни після звернення Антикорупційного бюро, передає «Ехо Кавказу».

Документ, затверджений сьогодні, 8 квітня, посилається на порушення, які, за інформацією відомства, були допущені під час реєстрації політичної сили.

«Консервативний рух» зареєстрували у 2021 році. Партія планувала взяти участь у парламентських виборах у жовтні цього року.

Лідери руху заявляють, що рішення про ліквідацію «Консервативного руху» ухвалила правляча партія «Грузинська мрія».

Зокрема, один із лідерів Alt-Info Зураб Махарадзе, якого цитує видання Sova.news, заявив, що Центральна виборча комісія країни мала сьогодні підписати дозвіл на реєстрацію партії на виборах.

«Вони більше ні до чого не змогли причепитися», – сказав він.

У березні 2023 року прихильники та лідери прокремлівського радикального угруповання «Альт-Інфо» та партії «Консервативний рух» зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту Грузії та спалили на акції біля законодавчого органу кілька прапорів Євросоюзу.

Нагадаємо, 3 квітня партія «Грузинська мрія», що править у Грузії, повторно внесла до парламенту законопроект про «іноагентів».

У березні 2023 року законопроект про «іноагентів» вже вносили на розгляд до парламенту Грузії. Тоді депутати ухвалили його у першому читанні, що викликало хвилю масових протестів. Акції у парламенту в Тбілісі переросли в зіткнення з поліцією. Протестувальників підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Незабаром законопроект був відкликаний із парламенту.

У заяві грузинської влади було сказано, що документ спричинив розбіжності у суспільстві. «Машина брехні» змогла подати законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення. На законопроект було наклеєно помилковий ярлик «російського закону», а його прийняття в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу», – заявили вони.

У правлячій партії не приховують, що законопроект стосується критично налаштованих ЗМІ, які одержують гранти з країн ЄС та США.