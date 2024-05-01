Ракетна атака на Одесу: оприлюднено відео наслідків російського удару
Другий день поспіль Росія запускає по Одесі балістику
Ввечері 30 квітня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок чого постраждали житлові будинки. Про це повідомляє мер міста Геннадій Труханов.
У житловому будинку вибито вікна та двері. Зранку на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації.
«Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались «сакральні дати». Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я», – написав Труханов.
Нагадаємо, що 30 квітня о 23:31 в Одесі прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня: «Одеса – терміново в укриття!».
Згодом з'явилася інформація, що Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок чого загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
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