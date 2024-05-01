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Ракетна атака на Одесу: оприлюднено відео наслідків російського удару

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ракетна атака на Одесу: оприлюднено відео наслідків російського удару
Росія атакувала цивільну інфраструктуру в Одесі
фото: скріншот з відео

Другий день поспіль Росія запускає по Одесі балістику

Ввечері 30 квітня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок чого постраждали житлові будинки. Про це повідомляє мер міста Геннадій Труханов.

У житловому будинку вибито вікна та двері. Зранку на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації.

«Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались «сакральні дати». Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я», – написав Труханов.

Нагадаємо, що 30 квітня о 23:31 в Одесі прогриміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня: «Одеса – терміново в укриття!».

Згодом з'явилася інформація, що Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок чого загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. 

Теги: Одеса війна ракетна атака Україна росія вибух

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