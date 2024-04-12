Рівень води критичний: мерія Оренбурга оголосила масову евакуацію

Нинішній рівень води перебуває на покачці 1143 см, що є «критичним становищем» для міста

У районах зникає електрика та мобільний зв'язок

Російський Оренбург поступово йде під воду. 12 квітня міська влада оголосила про масову евакуацію.

«У місті звучить сирена. Це не навчальна тривога. Проводиться масова евакуація!», – заявив мер міста Сергій Салмін.

Мер попередив про вкрай небезпечну ситуацію з повінню. За офіційними даними, за останні пів доби рівень води у річці Урал зріс одразу на 40 см. Нинішній рівень перебуває на показнику 1143 см, що є «критичним становищем». Фахівці попереджають, що на сьогодні припадає пік повені.

«Я звертаюся до мешканців ЖК Гранд-парк, селищ ім. Куйбишева та Сонячний, 23-ї та 24-ї мікрорайони, вулиць Уральська, Донгузька, районів Авіамістечка та Овчиного містечка: терміново евакуюйтеся. Візьміть із собою документи, ліки, речі першої необхідності та негайно залиште вдома. Становище критичне, не гайте часу», – зазначив Салмін.

Ситуація в Оренбурзі на 12 квітня фото: ТАСС

У місті також сталася непередбачувана ситуація: самоскид перекинувся в кювет під час відсипання греблі.

фото: ТАСС

Місцеві пабліки повідомляють, що якщо раніше підтоплень зазнавали лише приватні домоволодіння, то зараз велика вода підібралась і дло багатоквартирних будинків у старій частині Оренбурга. В одному з районів зникла електрика та спостерігаються проблеми зі зв'язком.

Не дивлячись на критичну ситуацію в місті, жителі Оренбурга активно публікують світлини затопленого міста на фоні заходів сонця, і пишуть, що «це страшно красиво» фото: Telegram / Новости Оренбурга

Услід за російським Орськом після прориву дамби стало топити і Оренбург. Станом на 8 квітня рівень води в Уралі піднявся до показника у 893 сантиметри, тоді як небезпечним вважається – 930 см.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.