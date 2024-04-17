Санкції працюють? Які галузі у росіян страждають, а які ні
Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій
1
Вугільна галузь Росії близька до колапсу.
- Цього року вона може зазнати збитків до 450 млрд рублів, що перевищує її доходи за два попередні роки.
- Криза викликана падінням цін на вугілля, зростанням вартості логістики та збільшенням кредитних витрат.
- Експорт вугілля з Росії у I кварталі 2024 року знизився на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 45,2 млн. тонн.
2
Російські нафтовики не змогли перезапустити дві третини постраждалих від дронів НПЗ.
- Російським нафтовикам вдалося відновити третину потужностей нафтопереробних заводів, які постраждали від ударів українських дронів у січні, лютому та березні.
- На середину квітня в режимі аварійного простою через зовнішні впливи, як і раніше, знаходилися установки переробки нафти потужністю 90,5 тисячі тонн на добу – або 9,9% від сукупної потужності російських НПЗ.
- В останній тиждень березня сумарна продуктивність аварійно зупинених первинних установок сягала 123 800 тонн на добу, або 13,6% загальної потужності.
3
Російський металевий гігіант «Русал» може втратити 1,5 млн тонн експорту (36%) через введені наприкінці минулого тижня санкції США та Великобританії.
- Санкції створюють ризики для виробництва, яке може впасти до рівнів 2008 року.
- Побоювання пов'язані з тим, що багато переробників алюмінію можуть повністю відмовитись від використання російського металу, щоб не ризикувати.
4
Морський експорт сирої нафти з Росії зріс до 11-місячного максимуму на другому тижні квітня, при цьому потоки з усіх великих портів були близькі до пікових рівнів.
- Потоки морської нафти з Росії за тиждень до 14 квітня зросли на 560 000 барелів на день до 3,95 мільйона, досягнувши найвищого рівня з травня 2023 року. Щотижневі поставки були приблизно на 365 000 барелів на день вищими, ніж у середньому в травні та червні, або приблизно на 490 000 барелів на день вище квітневої цілі Росії , яка є частиною ширших зусиль альянсу ОПЕК+ зі стримування поставок і підтримки цін.
- Середній показник за чотири тижні був приблизно на 200 000 барелів на день вище цільового значення. Вантажі з Приморська, Усть-Луги, Новоросійська та Козьміно були близькі до історичних максимумів.
- Приморськ на Балтійському морі обслужив 10 танкерів за три з останніх чотирьох тижнів, що відображає перенаправлення на експорт сирої нафти, яка перероблялася на нафтопереробних заводах, уражених українськими безпілотниками. Порт не обробляв більше 11 танкерів на тиждень, згідно з даними, починаючи з початку 2022 року.
- По мірі того, як ремонт НПЗ триває, рівень переробки падає близько до мінімуму за 11 місяців.
- Стрибок потоків у поєднанні з вищими цінами на нафту марки Urals підвищив надходження Москви від нафти.
- Валова вартість експорту сирої нафти зросла до 2,15 мільярда доларів за сім днів до 14 квітня з 1,82 мільярда доларів раніше.
- Чотиритижневий середній дохід додав приблизно 170 мільйонів доларів до 1,92 мільярда доларів на тиждень.
5
У Південній Кореї за день до прем'єри скасували гастролі російського балету.
- Таке рішення було ухвалене після клопотання МЗС України.
- Балетне шоу за участю танцівників із Росії було скасовано за день до прем'єри.
- У МЗС України наголосили, що російській «культурній» пропаганді «не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам – на сценах світових театрів».
6
США запроваджено санкції проти 12 юридичних і 10 фізичних осіб білорусі у зв'язку з їхньою підтримкою війни Росії в Україні – Міністерство фінансів США.
- «Серед організацій, що потрапили під санкції, – верстатобудівна компанія, що продає системи управління для білоруських збройних сил, і компанія, що виробляє обладнання для радіозв'язку», – йдеться у повідомленні.
7
Індійська Reliance намагається продати американську нафту, оскільки російські потоки збільшуються.
- Минулого тижня Reliance Industries Ltd. запропонувала американську нафту іншим покупцям в Азії, незвичайний крок для нафтопереробників, які рідко прагнуть перепродати сиру нафту протягом кількох тижнів після її покупки.
- Індія відмовилася від деяких своїх більш традиційних постачальників після вторгнення в Україну в 2022 році, скориставшись дешевшою нафтою з росії, якої уникали інші покупці.
- Закупівлі нещодавно знизилися, оскільки США посилили санкції проти Москви, а вантажі сирої нафти Sokol, ключового сорту, опинилися в підвішеному стані.
- Нещодавно країна відновила закупівлі Sokol, що, можливо, спонукало великих покупців, таких як Reliance, продавати дорожчі альтернативи.
- Поки що невідомо, чи пов'язаний перепродаж Reliance американської нафти з відновленням закупівель Sokol. Також досі неясно, чи повернуться потоки російської нафти до Індії до минулорічного рекордного рівня.
8
Європейський бізнес допомагає Росії будувати кораблі.
- Російські військові верфі, які перебувають під міжнародними санкціями, отримують деталі з європейських країн за допомогою фірм з Хорватії та Італії. Ці верфі займаються будівництвом кораблів для російського військового флоту, включаючи ті, що беруть участь у війні з Україною.
- Одна з таких компаній, хорватська Adria Winch, спеціалізується на постачанні палубного обладнання для цивільних та військових суден.
- Незважаючи на санкції, Adria Winch продовжує працювати в Росії вже понад двадцять років і підтримує партнерські відносини з російськими компаніями. Запчастини, що поставляються Adria Winch, використовуються на верфях для збирання кораблів російського ВМФ та інших військових підрозділів. Ці постачання підтверджуються інформацією про номери проектів суден з митних декларацій.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Adria Winch перестала здійснювати прямі постачання на верфі та почала продавати деталі через російські дочірні компанії.
- За 2022 рік сума поставок до Росії становила понад 700 тис євро – 21% від загальної кількості операцій Adria Winch.
9
Експорт з Польщі до Киргизстану після початку війни в Україні та на початок 2024 року зріс у 15 разів (з 3 до 45 млн євро на місяць, у середньому), а до Білорусії – у 2 рази (зі 140 до 300 млн євро на місяць).
- Переважна частина цих польських товарів (або реекспортних з інших країн) далі поставляється до росії.
10
Федеральна рада Швейцарії поки не бачить необхідності формально приєднуватися до міжнародної групи з пошуку активів росіян REPO, що потрапили під санкції (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs).
- Група працює з березня 2022 року, до неї входять країни G7 та Австралія, у її роботі беруть участь представники Єврокомісії.
- «Співпраця між Швейцарією та її міжнародними партнерами щодо впровадження санкцій проти Росії в даний час добре побудована на технічному рівні. З цієї причини Федеральна рада нині не бачить необхідності формально приєднуватися до REPO».
- На сьогоднішній день загальний обсяг резервів та активів Центробанку росії, що знаходяться в Швейцарії, становить близько 7,4 млрд швейцарських франків.
- Ці кошти знерухомлені, а не заморожені – тобто з ними заборонені будь-які фінансові операції.
11
Литва планує виключити пов'язані з Росією компанії з державних закупівель.
- У вівторок Сейм Литви схвалив поправки, які пропонують виключити з державних закупівель литовських та іноземних постачальників, включених до затвердженого урядом списку прихильників війни рф або пов'язаних з ними.
- До списку потраплятимуть резиденти та компанії, якщо вони мають справи у Росії чи білорусі, сплачують там податки, беруть участь у пропагандистських чи мобілізаційних кампаніях або іншим чином сприяють російським військовим діям.
- Поправки запропонували у відповідь на інформацію, що компанія Autovici, пов'язана з групою «Вічюнай» і внесена до міжнародного списку державних спонсорів війни в Україні, виграла 104 державні закупівлі.
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