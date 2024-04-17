Санкції працюють? Які галузі у росіян страждають, а які ні

Федеральна рада Швейцарії поки не бачить необхідності формально приєднуватися до міжнародної групи з пошуку активів росіян REPO

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

1

Вугільна галузь Росії близька до колапсу.

Цього року вона може зазнати збитків до 450 млрд рублів, що перевищує її доходи за два попередні роки.

Криза викликана падінням цін на вугілля, зростанням вартості логістики та збільшенням кредитних витрат.

Експорт вугілля з Росії у I кварталі 2024 року знизився на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 45,2 млн. тонн.

2

Російські нафтовики не змогли перезапустити дві третини постраждалих від дронів НПЗ.

Російським нафтовикам вдалося відновити третину потужностей нафтопереробних заводів, які постраждали від ударів українських дронів у січні, лютому та березні.

На середину квітня в режимі аварійного простою через зовнішні впливи, як і раніше, знаходилися установки переробки нафти потужністю 90,5 тисячі тонн на добу – або 9,9% від сукупної потужності російських НПЗ.

В останній тиждень березня сумарна продуктивність аварійно зупинених первинних установок сягала 123 800 тонн на добу, або 13,6% загальної потужності.

3

Російський металевий гігіант «Русал» може втратити 1,5 млн тонн експорту (36%) через введені наприкінці минулого тижня санкції США та Великобританії.

Санкції створюють ризики для виробництва, яке може впасти до рівнів 2008 року.

Побоювання пов'язані з тим, що багато переробників алюмінію можуть повністю відмовитись від використання російського металу, щоб не ризикувати.

4

Морський експорт сирої нафти з Росії зріс до 11-місячного максимуму на другому тижні квітня, при цьому потоки з усіх великих портів були близькі до пікових рівнів.

Потоки морської нафти з Росії за тиждень до 14 квітня зросли на 560 000 барелів на день до 3,95 мільйона, досягнувши найвищого рівня з травня 2023 року. Щотижневі поставки були приблизно на 365 000 барелів на день вищими, ніж у середньому в травні та червні, або приблизно на 490 000 барелів на день вище квітневої цілі Росії , яка є частиною ширших зусиль альянсу ОПЕК+ зі стримування поставок і підтримки цін.

Середній показник за чотири тижні був приблизно на 200 000 барелів на день вище цільового значення. Вантажі з Приморська, Усть-Луги, Новоросійська та Козьміно були близькі до історичних максимумів.

Приморськ на Балтійському морі обслужив 10 танкерів за три з останніх чотирьох тижнів, що відображає перенаправлення на експорт сирої нафти, яка перероблялася на нафтопереробних заводах, уражених українськими безпілотниками. Порт не обробляв більше 11 танкерів на тиждень, згідно з даними, починаючи з початку 2022 року.

По мірі того, як ремонт НПЗ триває, рівень переробки падає близько до мінімуму за 11 місяців.

Стрибок потоків у поєднанні з вищими цінами на нафту марки Urals підвищив надходження Москви від нафти.

Валова вартість експорту сирої нафти зросла до 2,15 мільярда доларів за сім днів до 14 квітня з 1,82 мільярда доларів раніше.

Чотиритижневий середній дохід додав приблизно 170 мільйонів доларів до 1,92 мільярда доларів на тиждень.

5

У Південній Кореї за день до прем'єри скасували гастролі російського балету.

Таке рішення було ухвалене після клопотання МЗС України.

Балетне шоу за участю танцівників із Росії було скасовано за день до прем'єри.

У МЗС України наголосили, що російській «культурній» пропаганді «не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам – на сценах світових театрів».

6

США запроваджено санкції проти 12 юридичних і 10 фізичних осіб білорусі у зв'язку з їхньою підтримкою війни Росії в Україні – Міністерство фінансів США.

«Серед організацій, що потрапили під санкції, – верстатобудівна компанія, що продає системи управління для білоруських збройних сил, і компанія, що виробляє обладнання для радіозв'язку», – йдеться у повідомленні.

7

Індійська Reliance намагається продати американську нафту, оскільки російські потоки збільшуються.

Минулого тижня Reliance Industries Ltd. запропонувала американську нафту іншим покупцям в Азії, незвичайний крок для нафтопереробників, які рідко прагнуть перепродати сиру нафту протягом кількох тижнів після її покупки.

Індія відмовилася від деяких своїх більш традиційних постачальників після вторгнення в Україну в 2022 році, скориставшись дешевшою нафтою з росії, якої уникали інші покупці.

Закупівлі нещодавно знизилися, оскільки США посилили санкції проти Москви, а вантажі сирої нафти Sokol, ключового сорту, опинилися в підвішеному стані.

Нещодавно країна відновила закупівлі Sokol, що, можливо, спонукало великих покупців, таких як Reliance, продавати дорожчі альтернативи.

Поки що невідомо, чи пов'язаний перепродаж Reliance американської нафти з відновленням закупівель Sokol. Також досі неясно, чи повернуться потоки російської нафти до Індії до минулорічного рекордного рівня.

8

Європейський бізнес допомагає Росії будувати кораблі.

Російські військові верфі, які перебувають під міжнародними санкціями, отримують деталі з європейських країн за допомогою фірм з Хорватії та Італії. Ці верфі займаються будівництвом кораблів для російського військового флоту, включаючи ті, що беруть участь у війні з Україною.

Одна з таких компаній, хорватська Adria Winch, спеціалізується на постачанні палубного обладнання для цивільних та військових суден.

Незважаючи на санкції, Adria Winch продовжує працювати в Росії вже понад двадцять років і підтримує партнерські відносини з російськими компаніями. Запчастини, що поставляються Adria Winch, використовуються на верфях для збирання кораблів російського ВМФ та інших військових підрозділів. Ці постачання підтверджуються інформацією про номери проектів суден з митних декларацій.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Adria Winch перестала здійснювати прямі постачання на верфі та почала продавати деталі через російські дочірні компанії.

За 2022 рік сума поставок до Росії становила понад 700 тис євро – 21% від загальної кількості операцій Adria Winch.

9

Експорт з Польщі до Киргизстану після початку війни в Україні та на початок 2024 року зріс у 15 разів (з 3 до 45 млн євро на місяць, у середньому), а до Білорусії – у 2 рази (зі 140 до 300 млн євро на місяць).

Переважна частина цих польських товарів (або реекспортних з інших країн) далі поставляється до росії.

10

Федеральна рада Швейцарії поки не бачить необхідності формально приєднуватися до міжнародної групи з пошуку активів росіян REPO, що потрапили під санкції (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs).

Група працює з березня 2022 року, до неї входять країни G7 та Австралія, у її роботі беруть участь представники Єврокомісії.

«Співпраця між Швейцарією та її міжнародними партнерами щодо впровадження санкцій проти Росії в даний час добре побудована на технічному рівні. З цієї причини Федеральна рада нині не бачить необхідності формально приєднуватися до REPO».

На сьогоднішній день загальний обсяг резервів та активів Центробанку росії, що знаходяться в Швейцарії, становить близько 7,4 млрд швейцарських франків.

Ці кошти знерухомлені, а не заморожені – тобто з ними заборонені будь-які фінансові операції.

11

Литва планує виключити пов'язані з Росією компанії з державних закупівель.