Війна в Україні сягла критичної фази – міністр оборони Британії

Джон Гілі наголосив, що глобальні загрози посилюються

Війна в Україні увійшла у критичну фазу, на тлі чого членам НАТО слід зміцнювати свою оборону. Про це повідомив голова британського Міноборони Джон Гілі.

Джон Гілі заявив про це за підсумками переговорів із колегами з ФРН, Італії, Польщі та Франції.

Гілі розповів, що міністри обговорили необхідність наростити військові витрати та «брати на себе більше відповідальності» за безпеку Європи. Він переконаний, що у поточній обстановці «глобальні загрози посилюються». Країни НАТО вже працюють над активізацією спільних промислових програм ВПК.

«Війна в Україні увійшла у критичну фазу, і настав час для того, щоб Європа почала робити більше для забезпечення своєї безпеки та колективної оборони. Ми спільно зміцнюємо східні рубежі НАТО, зміцнюємо співпрацю у сфері розробки засобів ППО та далекобійних ракет», – сказав міністр.

Раніше Себастьєн Лекорню закликав держави-партнерки України продовжувати підтримку держави. Навчені у Франції 2,3 тис. військових ЗСУ зі складу бригади «Анна Київська» вирушили назад на батьківщину та готові протидіяти військам країни-агресорки. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, виступаючи на пресконференції в Німеччині за підсумками переговорів міністрів оборони низки країн НАТО.