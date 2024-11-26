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Війна в Україні сягла критичної фази – міністр оборони Британії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Війна в Україні сягла критичної фази – міністр оборони Британії
Гіллі наголосив на підтримці України
фото із відкритих джерел

Джон Гілі наголосив, що глобальні загрози посилюються

Війна в Україні увійшла у критичну фазу, на тлі чого членам НАТО слід зміцнювати свою оборону. Про це повідомив голова британського Міноборони Джон Гілі.

Джон Гілі заявив про це за підсумками переговорів із колегами з ФРН, Італії, Польщі та Франції.

Гілі розповів, що міністри обговорили необхідність наростити військові витрати та «брати на себе більше відповідальності» за безпеку Європи. Він переконаний, що у поточній обстановці «глобальні загрози посилюються». Країни НАТО вже працюють над активізацією спільних промислових програм ВПК.

«Війна в Україні увійшла у критичну фазу, і настав час для того, щоб Європа почала робити більше для забезпечення своєї безпеки та колективної оборони. Ми спільно зміцнюємо східні рубежі НАТО, зміцнюємо співпрацю у сфері розробки засобів ППО та далекобійних ракет», – сказав міністр

Раніше Себастьєн Лекорню закликав держави-партнерки України продовжувати підтримку держави. Навчені у Франції 2,3 тис. військових ЗСУ зі складу бригади «Анна Київська» вирушили назад на батьківщину та готові протидіяти військам країни-агресорки. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, виступаючи на пресконференції в Німеччині за підсумками переговорів міністрів оборони низки країн НАТО.

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Теги: міністр Міноборони війна Європа військові Велика Британія Україна

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